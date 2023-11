以軍公布影片！控哈瑪斯用「醫院地道」作掩護　從醫療大樓內開火

▲以色列國防軍公布影片指控,哈瑪斯利用謝赫哈馬德醫院(Sheikh Hamad Hospital)的地道入口作為戰爭用途。(圖/翻攝自X/@IsraelMFA)

巴勒斯坦激進組織哈瑪斯指控,加薩北部醫院5日遭遇1小時以上的猛烈空襲。以色列國防軍(IDF)發言人哈加里(Daniel Hagari)公布影片與錄音檔指控,哈瑪斯計畫性地利用醫院作為戰爭目的,以軍發現加薩2家醫院下方有地道,附近設有火箭彈發射器,哈瑪斯還從醫院內向以色列士兵開火且使用醫院燃料儲備。

▲以色列國防軍曝光一段將近50秒的影片,宣稱謝赫哈馬德醫院被哈瑪斯當作掩護。(圖/翻攝自X/@IsraelMFA)

根據路透社、以色列時報報導,哈加里在記者會上展示了影片、照片和錄音檔,宣稱可證明哈瑪斯利用醫院作為掩護,阻止平民離開戰區的策略。其中一段影片顯示,位於加薩北部由卡達資助的謝赫哈馬德醫院(Sheikh Hamad Hospital)有一個地道入口,並且有夜間活動的跡象,據稱入口連通至哈瑪斯的地下隧道網絡。

In a briefing to the international media outlets, IDF Spokesman revealed new intelligence showing Hamas's use of medical facilities in the Gaza Strip for terror purposes.



Hagari presents a video showing an underground entrance from Sheikh Hamad Hospital, which connects to #Hamas… pic.twitter.com/6jX4xJd3gy — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) November 6, 2023

以軍提供的另一段影片顯示,哈瑪斯武裝分子從謝赫哈馬德醫院向以色列士兵開火。哈加里說,「如果我們曝露了醫院下方的隧道還不夠,恐怖分子還從醫院裡向我們的士兵開槍。」

▲以色列提供的影片宣稱,哈瑪斯從醫院內部朝以色列士兵開火。(圖/翻攝自X/@IsraelMFA)

Breaking: Footage of Hamas terrorists opening fire at Israeli forces from the Sheikh Hamed hospital in Gaza.



Hamas continues to intentionally harm civilians in Gaza by exploiting hospitals for terror purposes.



@IDFpic.twitter.com/aD3ShJDjb3 — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) November 5, 2023

加薩北部另一家由印尼團體出資建造的醫院也被以色列指控,底下通道可連接至哈瑪斯的地道網絡。哈加里表示,「哈瑪斯有系統地建造了印尼醫院,以掩蓋其地下恐怖基礎設施。」

哈加里還宣稱,一張衛星圖像顯示,印尼醫院對面的街道上被設置了火箭發射器,「他們在距離醫院75公尺的地方向以色列發射火箭彈,為什麼?因為他們很清楚,如果以色列空襲這樣一個發射台,醫院就會遭到破壞。」

▲▼以色列指控,哈瑪斯有計畫地利用謝赫哈馬德醫院與其地道。(圖/翻攝自X/@IsraelMFA)

哈加里還提供了一段據稱是哈瑪斯官員之間通話的錄音檔,內容提到哈瑪斯使用屬於印尼醫院的燃料儲備。人道主義組織不斷警告,加薩各地的醫療設施與水力馬達需要使用的燃料正在耗盡。以軍此前曾也指控,哈瑪斯將主要行動基地設在加薩最大的醫療機構希法醫院(Shifa Hospital)地底下,並且為軍事行動囤積燃料。

路透社表示,目前無法核實哈加里的說法。哈瑪斯則予以否認並指責以色列散布謠言。根據紐約郵報報導,儘管以色列呼籲平民撤離,但醫院官員一再表示,不可能清空加薩的醫療中心。加薩多家醫院表示,許多重症加護病患與保溫箱中的嬰兒,都無法輕易地一邊移動,一邊躲避空襲。

