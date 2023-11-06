　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

以軍公布影片！控哈瑪斯用「醫院地道」作掩護　從醫療大樓內開火

▲▼以色列國防軍公布影片指控，哈瑪斯利用謝赫哈馬德醫院（Sheikh Hamad Hospital）的地道入口作為戰爭用途，並從醫院內部朝以色列士兵開火。（圖／翻攝自X／@IsraelMFA）

▲以色列國防軍公布影片指控，哈瑪斯利用謝赫哈馬德醫院（Sheikh Hamad Hospital）的地道入口作為戰爭用途。（圖／翻攝自X／@IsraelMFA）

記者張寧倢／綜合外電報導

巴勒斯坦激進組織哈瑪斯指控，加薩北部醫院5日遭遇1小時以上的猛烈空襲。以色列國防軍（IDF）發言人哈加里（Daniel Hagari）公布影片與錄音檔指控，哈瑪斯計畫性地利用醫院作為戰爭目的，以軍發現加薩2家醫院下方有地道，附近設有火箭彈發射器，哈瑪斯還從醫院內向以色列士兵開火且使用醫院燃料儲備。

▲▼以色列國防軍公布影片指控，哈瑪斯利用謝赫哈馬德醫院（Sheikh Hamad Hospital）的地道入口作為戰爭用途，並從醫院內部朝以色列士兵開火。（圖／翻攝自X／@IsraelMFA）

▲以色列國防軍曝光一段將近50秒的影片，宣稱謝赫哈馬德醫院被哈瑪斯當作掩護。（圖／翻攝自X／@IsraelMFA）

根據路透社、以色列時報報導，哈加里在記者會上展示了影片、照片和錄音檔，宣稱可證明哈瑪斯利用醫院作為掩護，阻止平民離開戰區的策略。其中一段影片顯示，位於加薩北部由卡達資助的謝赫哈馬德醫院（Sheikh Hamad Hospital）有一個地道入口，並且有夜間活動的跡象，據稱入口連通至哈瑪斯的地下隧道網絡。

以軍提供的另一段影片顯示，哈瑪斯武裝分子從謝赫哈馬德醫院向以色列士兵開火。哈加里說，「如果我們曝露了醫院下方的隧道還不夠，恐怖分子還從醫院裡向我們的士兵開槍。」

▲▼以色列國防軍公布影片指控，哈瑪斯利用謝赫哈馬德醫院（Sheikh Hamad Hospital）的地道入口作為戰爭用途，並從醫院內部朝以色列士兵開火。（圖／翻攝自X／@IsraelMFA）

▲以色列提供的影片宣稱，哈瑪斯從醫院內部朝以色列士兵開火。（圖／翻攝自X／@IsraelMFA）

加薩北部另一家由印尼團體出資建造的醫院也被以色列指控，底下通道可連接至哈瑪斯的地道網絡。哈加里表示，「哈瑪斯有系統地建造了印尼醫院，以掩蓋其地下恐怖基礎設施。」

哈加里還宣稱，一張衛星圖像顯示，印尼醫院對面的街道上被設置了火箭發射器，「他們在距離醫院75公尺的地方向以色列發射火箭彈，為什麼？因為他們很清楚，如果以色列空襲這樣一個發射台，醫院就會遭到破壞。」

▲▼以色列國防軍公布影片指控，哈瑪斯利用謝赫哈馬德醫院（Sheikh Hamad Hospital）的地道入口作為戰爭用途，並從醫院內部朝以色列士兵開火。（圖／翻攝自X／@IsraelMFA）

▲▼以色列指控，哈瑪斯有計畫地利用謝赫哈馬德醫院與其地道。（圖／翻攝自X／@IsraelMFA）

▲▼以色列國防軍公布影片指控，哈瑪斯利用謝赫哈馬德醫院（Sheikh Hamad Hospital）的地道入口作為戰爭用途，並從醫院內部朝以色列士兵開火。（圖／翻攝自X／@IsraelMFA）

哈加里還提供了一段據稱是哈瑪斯官員之間通話的錄音檔，內容提到哈瑪斯使用屬於印尼醫院的燃料儲備。人道主義組織不斷警告，加薩各地的醫療設施與水力馬達需要使用的燃料正在耗盡。以軍此前曾也指控，哈瑪斯將主要行動基地設在加薩最大的醫療機構希法醫院（Shifa Hospital）地底下，並且為軍事行動囤積燃料。

路透社表示，目前無法核實哈加里的說法。哈瑪斯則予以否認並指責以色列散布謠言。根據紐約郵報報導，儘管以色列呼籲平民撤離，但醫院官員一再表示，不可能清空加薩的醫療中心。加薩多家醫院表示，許多重症加護病患與保溫箱中的嬰兒，都無法輕易地一邊移動，一邊躲避空襲。

►哈瑪斯：加薩數家醫院周圍遭「猛烈轟炸」超過1小時

►加薩醫院物資即將耗盡　約旦空投醫療物資

ET快訊
Joeman新片才上3小時「觀看數飆高」！悄按讚諷刺留言
Joeman涉吸大麻　律師預言最慘下場
人類史上首次太空戰鬥　以色列在大氣層外擊落敵飛彈
Joeman、蕾菈出大事　網找恐怖共通點：都與統神有過節
「東北季風下來了」3波變天飄雨驟降10°C　有感濕冷跌到1字

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

人類史上首次太空戰鬥　以色列在大氣層外擊落敵飛彈

傳普丁決定參選2024總統大選

對以軍呼巴掌爆紅！巴勒斯坦少女被捕　嗆「喝血啃骨」屠殺猶太人

男友家發現其他女性衣服！女質問得到一句冷回　心碎斷5年感情

英駐黎巴嫩使館暫時撤離部分人員　前大使：局勢令人不安

京都飯店房價狂漲88%　日本住宿價飆恐回不去

耶路撒冷爆恐怖襲擊！16歲少年持刀狠捅2警　襲擊者1被擊斃1落網

以軍稱占領哈瑪斯據點轟炸450個目標　BBC：開戰以來最猛空襲

參加朋友聚會喝醉　女醒來發現「1男在她床上」崩潰：永遠忘不掉

哈瑪斯承認北韓是「兄弟」：未來能一起攻擊美國　將派團出訪北京

為養家！房仲感冒也拚帶看　半夜1點累癱「趴睡機車」

房東「不捨單親媽」好心出租　反遭欠半年租金、帳戶被凍結

趙小僑女兒超黏！找媽媽哭成淚人兒　劉子銓認證「個性機車」下秒寵溺摸頭

當選後要求「讓重機上國道」？　柯文哲秒答：法律不該當參考

外籍乘客咆哮辱罵「你這白X」　大陸司機不忍！立馬投訴反制

2歲娃奶音問「可以吃冰嗎」　聽嬤同意開心舉小手喊YA

男闖紅燈女牽車走斑馬線　網諷：根本搶快違規母子檔

宜蘭太平山遊覽車翻覆釀1死　乘客還原經過：車速越來越快

逾10黑衣人堵三重派出所　不滿酒醉被管束！聚眾嗆警

呆貓被感應式垃圾桶「嚇爆彈飛」！　連滾帶爬逃跑...網笑：求陰影面積

人類史上首次太空戰鬥　以色列在大氣層外擊落敵飛彈

傳普丁決定參選2024總統大選

對以軍呼巴掌爆紅！巴勒斯坦少女被捕　嗆「喝血啃骨」屠殺猶太人

男友家發現其他女性衣服！女質問得到一句冷回　心碎斷5年感情

英駐黎巴嫩使館暫時撤離部分人員　前大使：局勢令人不安

京都飯店房價狂漲88%　日本住宿價飆恐回不去

耶路撒冷爆恐怖襲擊！16歲少年持刀狠捅2警　襲擊者1被擊斃1落網

以軍稱占領哈瑪斯據點轟炸450個目標　BBC：開戰以來最猛空襲

參加朋友聚會喝醉　女醒來發現「1男在她床上」崩潰：永遠忘不掉

哈瑪斯承認北韓是「兄弟」：未來能一起攻擊美國　將派團出訪北京

Joeman新片才上3小時「觀看數飆高」！　悄按讚留言…內容超諷刺

水果飯前吃還是飯後吃？營養師解惑：減重者餐前吃能增加飽足感

孕期施打類固醇　林口長庚進行探究與分析：增加嬰兒感染

中壢區老校遷建改建進度大幅落後　市議員魏筠要求市府加快腳步

桃園環保志工出遊發生翻車意外　黃瓊慧肯定張善政危機處理

Joeman涉吸大麻最慘下場　律師預言「頂多勒戒」：沒有會客菜

Cheap／缺工不是少子化　而是低薪！

記者臥底踢爆黑心療養院！　林保怡入圍金馬：沒想到贏過姜大衛

泫雅又與前男友Dawn簽進同公司！「第3次成同門」官方澄清：沒復合

迪麗熱巴「宮廷風造型翻車」被酸模仿范冰冰　浮誇黃袍太難駕馭

女駕駛開進「僅200公分窄巷」　技術高超從不刮車：開30年了

國際熱門新聞

英媒爆料「普丁猝逝」克宮秘辦追悼會

躲男友屍體下2小時　女模躲過哈瑪斯屠殺

阪神虎奪冠！肯德基爺爺時隔38年又被丟下水

阪神虎睽違38年奪日本一　泳裝妹嗨到跳河

韓認定罕見職災：癌逝空服員受宇宙輻射影響

阪神虎封王　警神速封鎖道頓堀

日職阪神虎料封王　駐日辦事處示警2地危險

姊妹好玩驗DNA　驚揭父母多年秘密

新婚夜邀伴娘入洞房　羞曝3人行超棒

BBC：美國「拿納稅人的錢」武裝台灣

日圓貶物價漲　日本旅客：一年遊台次數減半

還原煉獄音樂節！平民成活靶逃1步就開1槍

以軍曝醫院地道畫面　控哈瑪斯從醫院開火

人類史上首次太空戰鬥　以色列擊落敵飛彈

更多熱門

相關新聞

約旦王后：以色列撤離令作秀給外國看

約旦王后：以色列撤離令作秀給外國看

約旦王后拉妮亞（Queen Rania of Jordan）5日批評，以色列對加薩北部發布撤離令，只是作秀給國際社會看，她也譴責當地正在發生的「災難性人道主義局勢」，呼籲各方立即停火，「在我們的全球良知覺醒之前，還要有多少人死去？或者當涉及巴勒斯坦人時，它永遠處於沉睡狀態？」

親巴勒斯坦人試圖攻擊美軍駐土耳其基地

親巴勒斯坦人試圖攻擊美軍駐土耳其基地

聯合國18機構發表聯合聲明　呼籲立即停火

聯合國18機構發表聯合聲明　呼籲立即停火

加薩藥品短缺　約旦空投醫療物資

加薩藥品短缺　約旦空投醫療物資

法國傳857起反猶太行動　30歲女在家被捅

法國傳857起反猶太行動　30歲女在家被捅

關鍵字：

加薩醫院加薩以色列哈瑪斯以色列空襲醫院被炸

讀者迴響

我也要留言，快前往新聞雲App！

熱門新聞

即／網紅蕾菈+Joeman新北持大麻被捕

超商男女店員「蓋頭吞吐」　總公司怒：解雇處理

獨／家人面前被搜索！蕾菈主臥搜出大麻還裝傻

不只Joeman、蕾菈！警攻堅9處逮10人

英媒爆料「普丁猝逝」克宮秘辦追悼會

快訊／唐禹哲求婚成功！　《披哥》決賽告白小13歲女友

辣模搭地鐵「解放G級雙球」！火辣片瘋傳

強運旺「4生肖」！　11月好事不斷發生

日本吃拉麵見一規定　部落客嘆：根本魔界

殺高齡父輕生獲救　高雄女判賠弟、妹308萬

警搜索他睡眼以為按錯鈴　Joeman認了持有大麻

快訊／Joeman持大麻遭逮捕！

朱海君爆離婚…好友揭她「艱難心情」

大直塩酥雞傳奇！　攢40年砸2.8億蓋大樓「供員工住宿」

NIKE雙11開跑運動鞋1千元有找

更多

最夯影音

更多
為養家！房仲感冒也拚帶看　半夜1點累癱「趴睡機車」

為養家！房仲感冒也拚帶看　半夜1點累癱「趴睡機車」
房東「不捨單親媽」好心出租　反遭欠半年租金、帳戶被凍結

房東「不捨單親媽」好心出租　反遭欠半年租金、帳戶被凍結

趙小僑女兒超黏！找媽媽哭成淚人兒　劉子銓認證「個性機車」下秒寵溺摸頭

趙小僑女兒超黏！找媽媽哭成淚人兒　劉子銓認證「個性機車」下秒寵溺摸頭

當選後要求「讓重機上國道」？　柯文哲秒答：法律不該當參考

當選後要求「讓重機上國道」？　柯文哲秒答：法律不該當參考

外籍乘客咆哮辱罵「你這白X」　大陸司機不忍！立馬投訴反制

外籍乘客咆哮辱罵「你這白X」　大陸司機不忍！立馬投訴反制

熱門快報

【誠徵】最上相的封面人物

【誠徵】最上相的封面人物

ETtoday12歲生日快樂「百人祝賀企劃：你就是封面人物！」特製超可愛生日濾鏡用起來！快來成為我們專屬的封面人物！限定好康大放送！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

《豈有此呂》台灣濱崎步王彩樺光臨

《豈有此呂》台灣濱崎步王彩樺光臨

保庇天后王彩樺的牛肉場人生 20歲被老豬哥逼脫！

金馬60特別報導

金馬60特別報導

迎接金馬一甲子，帶你一同揭曉入圍者喜悅、演員秘辛、典禮即時盛況，立即看▶

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面