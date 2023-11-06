收32萬小費全給員工！　美餐廳「一票人搶應徵」生意變超好

▲猶他州一間墨西哥餐廳收到1萬美元小費。（圖／翻攝Instagram@monarca_dining）



記者吳美依／綜合報導

美國猶他州鹽湖城（Salt Lake City）一間墨西哥餐廳收到高達1萬美元（約新台幣32萬元）小費，所有員工都分到一筆錢、雨露均霑。老闆表示，自從他發文感謝慷慨客人後，餐廳生意變得更好，就連求職者也暴增。

《商業內幕》報導，9月中旬某一個「超級忙」的禮拜五，熟客麥可（Michael McHenry）帶著24名友人前來餐廳莫納卡（Monarca）聚會。離開前，他請老闆帶著主廚與副主廚來到桌邊，親自表達感謝後，從口袋裡掏出1萬美元小費。

應顧客要求，老闆艾爾方索（Alfonso Brito）把其中2000美元（約新台幣6.4萬元）給了負責本桌的服務生，剩餘金額則由其他員工均分。他表示，麥可等人每年都會在這裡聚餐，並且留下豐厚小費，但今年是有史以來金額最高的一次。

艾爾方索在餐廳Instagram發文，「這個慷慨之舉的影響不僅延伸到我們的員工身上，也延伸到他們的家人與整個社區。」他受訪時坦言，自從發布貼文後，不僅餐廳人潮變多，就連履歷也大量湧入，「他們聽說有人給我們1萬美元（小費），顯然認為這裡的服務很好。而當他們走進我的餐廳，就會知道這是真的。」

艾爾方索也分享自己激勵員工提供優質服務的座右銘，那就是「像對待你媽媽一樣對待客人」，他說這個策略「對於我們非常、非常有效。」