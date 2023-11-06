「沒看到奪冠我不能死」！阪神虎102歲死忠球迷阿嬤爆紅

▲阪神虎資深球迷村重富美。（圖／翻攝自YouTube）

圖文／CTWANT

阪神虎睽違38年再次拿下日本職棒冠軍，大阪心齋橋、道頓堀湧現大量球迷歡慶，由此可見大阪球迷對阪神虎的死忠與熱血。而除此之外，一名102歲的人瑞村重富美也成為許多人關注的焦點。因為他支持阪神虎的時間長達87年，之前受訪時更表示「沒見到阪神虎拿下冠軍之前，我絕對不能死」。

根據媒體報導指出，村重富美於1921年出生自山口縣，在日本職棒於1936年成立之時，村重富美就因為「老虎先生」藤村文雄的關係，成為阪神虎（當時稱大阪虎）的球迷。村重富美表示，當時自己雖然對棒球的興致並不大，但由於對藤村文雄的喜愛，所以每次都還是會聚精會神的透過廣播聆聽賽事，拼命記住球賽規則。

而他第一次親眼看到阪神虎的比賽，是在二次世界大戰後，當時他前往廣島觀看賽事，終於親眼看到藤村文雄在球場上擊球、防守。村重富美表示「我已經忘了當時那場比賽是贏是輸，但還是很高興能夠親眼看到他們打球」。

村重富美在結婚後就搬去神戶居住，但也時常去甲子園球場觀賽。在藤村文雄之後，他又喜歡上田淵幸一、岡田彰布（現役監督），也對阪神虎越來越著迷。1985年，阪神虎拿下冠軍之際，他也在球場上親眼觀賽，還買了一個象徵阪神虎的吉祥物「Tolucky」娃娃。村重富美還表示，在去世之前，絕對不會把「Tolucky」娃娃讓給孫子。

一直到現在，村重富美還是會收看每天的體育新聞，甚至還會批評球員的表現。在訪問中，村重富美也表示「沒看到阪神虎再次拿下日本第一之前，我絕對不能死」。

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