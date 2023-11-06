法國傳857起反猶太行動！30歲女在家被捅2刀　「門上畫納粹標誌」

▲法國傳出猶太裔女子遭人攻擊。 （圖／示意圖／CFP）

記者李振慧／綜合報導

以色列10月7日遭巴勒斯坦激進組織哈瑪斯攻擊，隨即對加薩地區展開空襲，報復行動在全球許多地方引發反猶太風潮，法國便傳出一名30歲猶太裔女子在家時，竟然遭反猶太份子持刀捅傷腹部，家門還被畫上納粹標誌。

事件4日下午發生在法國第三大城市里昂(Lyon)，這名30歲女子在家時聽到門鈴聲，沒想到前去應門時，腹部就被一名身穿黑衣的蒙面男子持刀狂砍了2刀，隨後緊急被送醫接受治療。

Une femme de confession juive a été poignardée ce samedi. Une inscription antisémite a été retrouvée sur la porte de son domicile.



Un tel déferlement de violence est inqualifiable. Tout mon soutien à la victime, à ses proches. — Grégory Doucet (@Gregorydoucet) November 4, 2023

警方趕到受害女子家中時，在門上發現被畫了一個巨大的納粹符號，懷疑事件與反猶太主義有關，發言人表示，「初步調查發現，事件可能是反猶太謀殺案，尤其襲擊者在離開之前，還在受害者家門畫上納粹符號」，目前仍在搜索凶嫌下落。

受害女子委任律師向當地媒體表示，事件讓受害者與家屬都受到巨大震驚，「當我們打開門時，我們不知道我們可能會成為反猶太行動的受害者」，將會對凶嫌提出謀殺未遂罪。

內政部長達爾馬寧(Gerald Darmanin)表示，自從以巴衝突爆發以來，法國當地已發生857起反猶太行動，該數據幾乎是2022年全年總數的兩倍。里昂市長杜塞(Gregory Doucet)也在推特上譴責惡徒暴行，「如此多的暴行令人難以置信，我將向受害者與家屬提供一切支持」。

▼英美爆發多起反猶太活動。（圖／達志影像／美聯社）