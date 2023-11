紐時民調：關鍵搖擺州「川普領先拜登」　6大戰場贏了5個

▲儘管川普官司纏身,但在共和黨內支持度居高不下。(圖/達志影像/美聯社,下同。)



記者吳美依/綜合報導

2024年美國總統大選倒數1年,最新民調顯示,在六大關鍵搖擺州,前總統川普以4至11%的優勢領先現任總統拜登,在唯一落後的州也只輸了2個百分點,被視為民主黨選情的一大警訊。

根據紐約時報與錫耶納學院聯合民調(The New York Times and Siena College),在內華達州、喬治亞州、亞利桑那州、密西根州、賓夕法尼亞州,川普獲得48%至52%支持率,領先拜登的41%至44%。在唯一落後的威斯康辛州,川普也有45%支持率,僅微幅低於拜登的47%。

President Biden is trailing Donald Trump in five of the six most important battleground states one year before the 2024 election, new polls by The New York Times and Siena College have found. https://t.co/hRPns2Kxct pic.twitter.com/lFwZlUbxNl