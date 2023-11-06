紐時民調：關鍵搖擺州「川普領先拜登」　6大戰場贏了5個

▲儘管川普官司纏身，但在共和黨內支持度居高不下。（圖／達志影像／美聯社，下同。）



記者吳美依／綜合報導

2024年美國總統大選倒數1年，最新民調顯示，在六大關鍵搖擺州，前總統川普以4至11%的優勢領先現任總統拜登，在唯一落後的州也只輸了2個百分點，被視為民主黨選情的一大警訊。

根據紐約時報與錫耶納學院聯合民調（The New York Times and Siena College），在內華達州、喬治亞州、亞利桑那州、密西根州、賓夕法尼亞州，川普獲得48%至52%支持率，領先拜登的41%至44%。在唯一落後的威斯康辛州，川普也有45%支持率，僅微幅低於拜登的47%。

President Biden is trailing Donald Trump in five of the six most important battleground states one year before the 2024 election, new polls by The New York Times and Siena College have found. https://t.co/hRPns2Kxct pic.twitter.com/lFwZlUbxNl — The New York Times (@nytimes) November 5, 2023

2020年大選中，拜登在上述六個搖擺州都取得勝利。如果這項民調結果在明年11月成真，川普將能夠贏得逾300張選舉人票，遠遠超過入主白宮所需的270票。

《紐約時報》指出，拜登與川普都一樣不受歡迎，但那些認為國家處於錯誤軌道上的選民，正把不滿情緒宣洩在總統身上。

川普獲得的評價依然兩極化，但在經濟、外交與移民政策方面更受到選民信任。儘管美國各項經濟指標正在好轉，拜登也還有一年時間扭轉局勢，但他的高齡招致巨大懷疑，處理經濟、以哈與烏俄戰爭等一系列問題的方式，也引發深刻不滿，「拜登的多種族選民基本盤出現瓦解跡象」。

▲拜登的執政能力屢次因為高齡招致質疑。



拜登將在本月稍晚年滿81歲，成為美國史上最老的總統，成為顯著不利因素，他被71%選民認為「太老了」，無法成為一名有效率的總統，就連支持者也有高達54%這麼認為。相較之下，77歲的川普僅被39%選民認為年紀太大，支持者更僅有19%這麼認為。

在所有議題中，選民意見差距最大的是經濟領域，59%選民更信任川普，僅37%更信任拜登。這個結果對於拜登來說尤為棘手，因為近2/3選民表示，與墮胎與槍枝等社會議題相比，經濟問題更將決定他們在2024年投給誰。