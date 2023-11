以色列8歲女童還活著　爸曾心碎淚訴「死總比被抓好」

▲以色列表示,8歲女童艾蜜莉還活著。(圖/翻攝自以色列時報)

記者詹雅婷/綜合外電報導

以色列邊境城鎮貝里(Be'eri)10月7日至少有130人死於巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯突襲行動,一名父親聽聞8歲女兒死訊傳聞之後,心碎流淚稱死了總比被俘虜酷刑好。不過如今傳出好消息,孩子還活著。

綜合愛爾蘭新聞報、每日郵報等外媒報導,8歲女童艾蜜莉(Emily Hand)10月6日在朋友家過夜,但7日一早遇上哈瑪斯武裝分子襲擊,導致當地至少130人死亡,部分居民遇害後遭焚燒,死者身分無法辨認。在過去這一個月,艾蜜莉家人一直在為她的離世哀悼,不過就在10月31日這天,以色列當局告知,艾蜜莉只是被哈瑪斯綁架,如今很有可能被關押在加薩某個地方。

艾蜜莉姊姊娜塔莉(Natalie)表示,依據以色列相關人員的說法,除了艾蜜莉,艾蜜莉的朋友、朋友母親也可能是哈瑪斯手上的人質之一。當被問及是否有什麼話想對艾蜜莉說,娜塔莉提到,「我想告訴妳,我們正在盡一切努力讓妳回家,我們知道妳被抓走了,我們很愛妳,也很想妳。」

在這則好消息傳出之前,艾蜜莉父親漢德(Thomas Hand)10月接受CNN採訪時表示,艾蜜莉喜歡唱歌跳舞,是個小天使,「(以色列人員跟我說)找到艾蜜莉了,她已經死了,我當時說了『好』,我微笑著,因為對我來說,這是對她最好的結局。」

Grieving father Thomas Hand speaks about his 8 year old daughter Emily being killed in the hamas attack. He states that learning she was dead was “a blessing an absolute blessing” over what would have happened if she was taken to Gaza which would have been worse than death. pic.twitter.com/vMf5SD9YvK