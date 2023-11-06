警破門發現無頭女屍　24歲男被控斬首女子「帶著斷頭」在街上行走

▲男子被控斬首女性親戚。（圖／翻攝自Santa Rosa Police Department）

記者李振慧／綜合報導

美國加州傳出斬首命案，一名臉上有著刺青的男子被控，將一名女子斬首後，還帶著對方的頭顱逃離現場，警方對案發周邊地區進行大規模搜索，最新消息傳出，已逮捕到24歲男子路易斯(Luis Aroyo-Lopez)，目前拘留調查中。

聖羅莎(Santa Rosa)警方表示，警方2日下午3時40分左右接到謀殺案報案，在一棟房子中發現一具女性無頭屍體，然而她的頭部卻不在房子中，後來確認凶嫌是在頭上有巨大420紋身的男子路易斯。

警方認為，路易斯犯案後，還把受害者的頭部帶著一起逃走，尚未對外透露受害者身分，僅得知死者和路易斯有親戚關係。事件傳出後引發鄰居震驚，有鄰居表示，目睹到路易斯行凶後走在街上，行走速度看起來十分正常，完全不像正在逃亡的樣子。

警方表示，身負多項前科的路易斯，最近才被州監獄釋放，正在接受社區監管，之前他是因為使用致命武器攻擊和持有武器罪被捕入獄。有死者家屬向媒體透露，死者是64歲女子索萊達(Soledad Arroyo Castaneda)，她是路易斯的祖母，從小撫養對方長大，不過相關消息尚未獲得警方證實。