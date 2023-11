布林肯出訪土耳其前夕　親巴勒斯坦人「試圖攻擊美軍基地」

▲美軍駐紮在土耳其的空軍基地遭親巴勒斯坦人士包圍抗議。(圖/達志影像/美聯社)

記者葉睿涵/編譯

美國國務卿布林肯6日前往安卡拉就加薩問題進行會談,但美軍駐紮在土耳其南部的空軍基地前一天卻遭數百名親巴勒斯坦人士包圍抗議,使得警方被迫出動催淚瓦斯與高壓水槍來驅散人群。

據路透社報導,從現場影片可見,警方在示威現場向抗議人士發射催淚瓦斯與煙霧彈,並使用高壓水槍驅散揮舞著土巴國旗、高喊口號的人群,而抗議者則推倒路障,向身穿防暴裝備的警察投擲凳子、石塊等物,雙方扭打成一團。

In #Turkey , a crowd of pro-Palestinian demonstrators gathered near the Turkish-U.S. Incirlik Air Base: they tried to break into its territory. Police used tear gas and water cannons to disperse the protesters. pic.twitter.com/7IV4gXq6FK

報導稱,這場抗議是由土耳其伊斯蘭援助機構「IHH人道主義救援基金會」所策劃,他們組織了一支車隊前往土耳其南部的因吉利克空軍基地(Incirlik)抗議,要求美方關閉這個長期被用來支持在敘利亞和伊拉克打擊伊斯蘭國國際聯盟的基地。

事後,IHH主席優第瑞姆(Bulent Yildirim)向人群喊話,要求他們不要襲擊警察,「朋友們,投擲石塊或物品的行為是錯誤的,因為我們的軍警也想去加薩戰鬥,我們非常憤怒,但土耳其正在盡其所能幫助加薩」。

隨著加薩人道危機的惡化,土耳其加大了對以色列的批評,支持「兩國方案」(two-state solution),並接納巴勒斯坦激進組織哈馬斯的成員。報導稱,布林肯預計將於6日抵達安卡拉,與土耳其就加薩問題舉行會談。此前,安卡拉一再批評西方支持以色列的決定。

According to NTV, a group of people protesting against the actions of Israel and the United States attempted to enter the Incirlik airbase near Adana (a city in southern Turkey), where the U.S. Air Force is deployed. Protesters are demanding the closure of the airbase.… pic.twitter.com/pScVYzUemb