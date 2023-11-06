美CIA局長出訪以色列　將與摩薩德合作「致力拯救人質」

▲美國CIA局長伯恩斯出訪以色列。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

美國官員透露，美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯（William Burns）已於5日抵達以色列，與以色列領導人和情報官員會面，就加薩局勢與釋放人質等事宜進行討論。這是伯恩斯自以巴衝突爆發以來首次到訪以色列，而他預計也將在行後出訪卡達、阿拉伯聯合大公國與埃及等中東國家。

美國新聞網站Axios引述以色列官員指出，伯恩斯預計會與以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）、防長葛朗特（Yoav Gallant）、 以色列情報局「摩薩德」的局長巴尼亞（David Barnea），以及其他國防情報官員見面；而他此行的重點是加薩局勢、釋放人質，以及代表美國承諾將阻止其他國家和組織擴大與以色列之間的衝突。

據《紐約時報》報導，伯恩斯此次的訪問正值美國試圖敦促以方更有針對性地攻擊哈瑪斯、允許人道停火以便援助物資進入加薩，並採取更多措施來避免平民傷亡。CIA一名女發言人表示，該機構不會對局長的訪問發表評論，但《紐時》指出，過去曾是駐約旦大使的伯恩斯中東經驗豐富，與多國的關係也很好。

報導稱，雖然伯恩斯的具體行程尚不清楚，但他預計會在以色列之行後，訪問卡達、埃及、約旦，以及阿拉伯聯合大公國。一名美國官員告訴Axios，伯恩斯「將加強我方對情報合作的承諾，尤其是在反恐和安全領域」。