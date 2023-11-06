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美國「拿納稅人8000萬美元」武裝台灣　BBC：40年來首度

▲▼國軍、陸軍、國防部、台灣軍隊。（圖／翻攝自中華民國陸軍臉書）

▲美國使用外國軍事融資計畫提供台灣軍援。（圖／翻攝自中華民國陸軍臉書）

記者張寧倢／編譯

美國總統拜登近期簽署首次提供台灣的8000萬美元外國軍事融資，中國對此表達不滿與反對。英國廣播公司（BBC）報導稱，這8000萬美元不是貸款，而是來自美國納稅人，是美國40多年來第一次用自己的錢向一個官方不承認的地區運送武器，台灣的脆弱性迫使華府採取行動，美國正在悄悄地武裝台灣。

根據BBC報導，8000萬美元比一架現代戰鬥機成本還低，也遠低於台灣購買美國武器所花費的140億美元，但這卻是美國首度提供台灣「外國軍事融資」（FMF）。美國透過FMF提供烏克蘭約40億美元援助，也向阿富汗、伊拉克、以色列等國運送數十億美元，然而過去FMF只授予被聯合國承認的國家或組織，而台灣不在此列

▲台灣國旗，中華民國國旗，美國國旗，台美關係，美台關係。（圖／路透社）

▲BBC指出，美國堅稱對台政策沒有改變，但部分關鍵做法已經有變。（圖／路透）

過去十年，海峽兩岸的軍事平衡已明顯朝中國更有利的方向傾斜，舊有模式不再有效。華府堅稱其政策沒有改變，美國國務院也否認FMF代表著對台灣的任何承認，但在一些關鍵的做法已經有變。

台灣民間智庫遠景基金會執行長賴怡忠向BBC表示，涉及軍備的交易可能耗時10年，但透過FMF的方式，美國可直接從自身庫存中運送武器，而且是美國的錢，「所以我們不需要經歷所有的批准過程。」

賴怡忠預測，美國的軍事融資將被用於標槍（Javelin）與刺針（Stinger）防空飛彈，這是讓軍隊可以快速上手的高效武器，但國軍相當缺乏，「在烏克蘭刺針飛彈很快就耗盡，烏克蘭使用這款導彈的方式可表明，我們所需的數量可能是目前庫存的10倍。」

▲▼雙聯裝刺針飛彈、復仇者飛彈車。（圖／軍聞社提供）

▲台灣智庫學者認為國軍刺針飛彈數量遠遠不足。（圖／軍聞社提供）

BBC稱，長期觀察人士直截了當的評估是，台灣對中國的攻擊準備不足，且問題很多，例如台灣軍隊有數百輛老舊的主戰坦克，但現代化的輕型飛彈系統太少，半世紀以來的軍隊指揮結構、戰術與學說都未更新，許多前線部隊人力只達到應有的6成，以及被部分年輕人開玩笑說是「夏令營」的兵役制度。

報導提到，數十年來，台灣政治與軍事領導層嚴重依賴一種信念，即入侵台灣對中國而言過於困難與冒險，台灣以犧牲陸軍為代價，優先發展海軍和空軍，但如今中國擁有全球最大規模的海軍和遠勝於他國的空軍，去年有智庫兵推估計，若與中國爆發衝突，台灣海軍與空軍將在開戰96小時內全軍覆沒。

▲▼國軍、陸軍、國防部、台灣軍隊。（圖／翻攝自中華民國陸軍臉書）

▲BBC稱，台灣正在轉向「堡壘台灣」的戰略，企圖使台灣難以被中國征服。（圖／翻攝自中華民國陸軍臉書）

報導指出，在華府方面的巨大壓力下，台灣正轉向使其難以被征服的「堡壘台灣」戰略，將重點轉向地面部隊、步兵與砲兵，擊退灘頭入侵，若有必要須在城鎮和山林基地作戰。華府有一種強烈的感覺是，台灣改革與重建軍隊的時間已所剩不多，台灣的脆弱性正在迫使華府採取行動，所以美國也開始重新訓練台灣軍隊，台灣地面部隊被派往美國訓練，美國的訓練員也來到台北。

國防部智庫國防安全研究院助理研究員鍾志東表示，台灣仍不能指望憑藉一己之力威懾中國大陸，這是烏克蘭戰爭的另一個教訓，「國際社會必須決定台灣是否重要」，如果G7和北約認為台灣關乎其利益，那就必須讓台灣局勢國際化，讓中國謹慎考慮侵台的成本。他也認為，中國試圖改變區域現狀的行為將間接將台灣安全與南海、東海問題連接在一起，使台灣不再被孤立。

報導稱，許多長期觀察中國情勢的人士表示，美國做出的任何公開承諾都將激怒中國政府，而非威懾北京，但華府也知道，台灣不能指望獨自保衛自己。正如同一名長期觀察人士所說，「我們需要在整個戰略模糊性問題上保持沉默，同時充分武裝台灣。

►美對台軍事援助8千萬美金　陸國台辦：動搖不了我們解決台灣問題

►美對台供外國軍事融資　陸外交部：停止製造台海緊張因素

►首度對台實施「外國軍事融資」　美國務院：符合一中政策

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