呼籲「對加薩怪物投擲核彈」　以色列極右翼部長遭總理無限期停職

▲以色列文化遺產部長埃利亞胡表示，使用核武是加薩戰爭中的一個可能選項。（圖／翻攝自X）

記者羅翊宬／綜合報導

自從巴勒斯坦激進組織哈瑪斯大規模突襲以色列以後，以色列國防軍便全面封鎖加薩走廊，並投入坦克、戰車等部隊至地面作戰，試圖殲滅哈瑪斯。不過，以色列文化遺產部長埃利亞胡受訪時竟然表示，「在加薩使用核彈是一個選項」，並坦言士兵的生命比起人質更重要，慘遭總理納坦雅胡無限期停職處分。

根據《衛報》、《以色列時報》，以色列文化遺產部長埃利亞胡（Amichai Eliyahu）於當地時間5日接受當地電台Kol BaRama的專訪，豈料他在訪談中卻坦露出對於以軍使用核武的開放態度。電台主持人問道，「你的期望是，明天早上我們會向加薩地區投下某種相當於核彈的東西，把他們夷為平地，消滅那裡所有人？」

埃利亞胡回答，「這是其中一種方法。第二種方法是，弄清楚什麼對他們來說是最重要的？什麼能讓他們恐懼？畢竟他們並不害怕死亡......」

當被問及遭哈瑪斯綁架的240多名人質，埃利亞胡則語出驚人，「我是祈禱他們能夠回來，但畢竟戰爭是需要付出代價的。為什麼被綁架者的生命比士兵、以及之後可能會被綁架的人的生命更重要？我是真的希望他們獲釋。」

埃利亞胡反對任何人道主義援助進入加薩走廊，同時支持以軍重新奪回加薩，重建以色列2005年單方面撤出該地區以前所存在的定居點，「我們不會把人道主義援助交給納粹！加薩並不存在所謂捲入其中的平民。他們（加薩巴勒斯坦人）可以滾去愛爾蘭或沙漠，加薩的怪物應該要自己找到解決方法。」

埃利亞胡甚至表示，「加薩走廊北部沒有權利繼續存在，任何揮舞巴勒斯坦或是哈瑪斯旗幟的人，『都不應該繼續活在地球上』！」

▲埃利亞胡認為，任何揮舞巴勒斯坦國旗、哈瑪斯旗幟的人都不應該存在於地球。（圖／達志影像／美聯社）

埃利亞胡是以色列極右翼政黨「猶太力量」（Otzma Yehudit）的黨員，該政黨的黨主席為國家安全部長班吉維爾（Itamar Ben-Gvir）。

埃利亞胡的言論旋即在以色列媒體引起軒然大波。為此，以色列總理納坦雅胡很快就針對埃利亞胡的言論表達否定態度，同時解除埃利亞胡參加內閣會議的資格，予以無限期停職，並表示埃利亞胡與指揮打擊哈瑪斯的3名內閣成員並無任何關係，也非安全內閣的一員。

納坦雅胡在聲明中駁斥，「埃利亞胡的話語脫離了現實！以色列國防軍將按照國際法的最高標準行事，以防止對無辜人員的傷害，我們將持續這麼做，直到取得勝利。」

以色列國防部長加蘭特（Yoav Gallant）也透過社群媒體X（前稱推特）譴責，「這是毫無根據的言論！我很慶幸，埃利亞胡並非負責以色列安全的人。」

至於以色列反對黨「擁有未來」的領袖拉皮德（Yair Lapid），同樣呼籲納坦雅胡解雇埃利亞胡，「這是一位不負責任的部長所發表的可怕、且瘋狂的言論。他冒犯了被關押在加薩的俘虜與家屬，冒犯以色列社會，損及我國在國際上的地位。政府成員中極端分子的存在，危及我們和戰爭目標的成功，阻礙擊敗哈瑪斯與遣返人質。」