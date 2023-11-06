以色列加強「陸海空」攻擊！連串巨大爆炸　估48小時內攻進加薩市

記者張寧倢／編譯

以色列總理納坦雅胡近日宣稱，巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）若不釋放所有人質，就不可能達成臨時停火。以軍5日晚間全面加強對加薩的陸、海、空攻擊，導致加薩走廊發生一連串規模巨大的爆炸，沿海地帶通訊被切斷，估計未來48小時內將大舉攻進加薩市（Gaza City）。

▲從加薩邊境的以色列一側可看見，以色列11月5日晚間對加薩地區襲擊冒出的濃煙和火焰。（圖／路透）

根據英國衛報報導，加薩走廊5日晚間發生一連串大爆炸，在加薩境內與從以色列邊境遠處觀察的記者都描述，以色列軍方對加薩沿海地區發動猛烈襲擊。來自加薩的報導稱，襲擊來自空中、海上與陸地，包含以軍目前駐紮的加薩北部。

據以色列媒體報導，以色列國防軍（IDF）表示，以軍計畫在未來48小時內大舉進入加薩市。與此同時，以色列靠近黎巴嫩的北部邊界暴力活動也在升級，包含謝莫納城（Kiryat Shmona）在內的以色列北部城鎮社區遭到真主黨（Hezbollah）的迫擊砲與火箭彈攻擊。居民表示，真主黨越境發射火砲，至少有一次直接擊中謝莫納城的一棟建築。當地官員聲稱，有一名以色列人死亡。

▲以色列國防軍11月5日公布畫面，以色列士兵和坦克在加薩走廊內集結就位。（圖／路透）

此前，真主黨議員稱，以色列對黎巴嫩南部的襲擊導致3名年齡介於8至14歲的女童與她們的祖母喪生，這是「危險的事態發展」，並警告以色列將為此付出代價。黎巴嫩真主黨聲明表示，對以色列的襲擊是針對其「令人髮指與野蠻的罪行」的回應。

報導稱，在以色列南北兩端前線的衝突不斷升級的同時，美國國務卿布林肯會見了巴勒斯坦總統阿巴斯（Mahmoud Abbas），據國務院高官說法，布林肯向阿巴斯表示，巴勒斯坦自治政府（Palestinian Authority）應該在未來的加薩發揮核心作用。阿巴斯的發言人則在會後表示，總統呼籲立即停火並向加薩運送人道援助，巴勒斯坦自治政府只會在衝突達成「全面政治解決方案」時才會在加薩掌權。