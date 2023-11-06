超大骷髏！非洲獨特火山地質構造　能助地球釋放能量

▲非洲查德共和國有一個酷似骷髏的地質構造。（圖／翻攝維基百科）

圖文／CTWANT

一名太空人從外太空看向非洲查德（Chad）時，驚見一個像骷髏的地質構造凝視著他；但其實那是一個地質構造的火山灰錐，且有效幫助地球釋放能量。

根據《每日星報》報導，一名在國際太空站的太空人在2023年2月12日時，驚見家鄉非洲查德一幕嚇人了畫面，他發現竟然有一個巨大的「頭骨」骷髏正在凝視著他，他也馬上拍下這震撼的畫面。

據悉，這個像是骷髏般的詭異景象，其實是查德共和國北部當地的一個地質構造，過去因為火山噴發和現在的溫泉鹽沉積，形成猶如骷髏般的造型；骷髏的黑色眼睛部分，實際上是陰燃的火山煤渣錐，他們生長在通風口周圍，也可以說是能有效地幫助地球釋放能量。

該地質構造位於非洲提貝斯山脈一個叫做Trou au Natron的地方，位於圖西德（Tarso Toussidé）的東南方，是一個寬闊的火山地貌，有隕石坑和活火山，也是最近幾次火山噴發的源頭，儘管相關的紀錄和研究不多。

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