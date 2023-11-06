直播一半「菲律賓電台主持人遭槍殺」　濺血瞬間粉絲全目睹

▲朱馬隆直播新聞內容時，竟被槍手當場射殺。（圖／翻攝自Facebook／94.7 Gold FM Calamba，下同。）



記者吳美依／綜合報導

菲律賓發生震驚全國的記者謀殺案，廣播電台主持人朱馬隆（Juan Jumalon）正在直播新聞內容時，竟被兇嫌闖入工作室槍殺，遇害過程都透過鏡頭播送出去。總統小馬可仕對此震怒譴責，並且下令徹底追查。

57歲的朱馬隆是一名省級新聞播報員，也被暱稱為DJ約翰沃克（DJ Johnny Walker），他定居在西米薩米斯省（Misamis Occidental）卡蘭巴市（Calamba），未料5日在自宅工作室直播新聞節目時，被偽裝成聽眾的槍手殺害。

根據直播影片，朱馬隆播報到一半，突然抬頭看向鏡頭外，接著2聲槍聲響起，儘管音樂仍在持續播放，但他已經滿臉是血，癱坐在椅子上。隨後，凶嫌一把扯下死者脖子上的金項鍊，與屋外等待的另一名同夥會合，騎摩托車逃離。

朱馬隆在送醫途中宣告不治，而當局隨即展開調查，儘管臉書直播並未拍到凶嫌面容，但警方正在積極調閱屋內及鄰居的監視器，試圖找出蛛絲馬跡。

▲朱馬隆遇害前曾抬頭看向鏡頭外。（圖／翻攝自Facebook／94.7 Gold FM Calamba）



菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr）發布聲明，強烈譴責這起槍擊，並稱已經下令國家警察追查、逮捕並起訴凶手，「在我們的民主國家，針對記者的攻擊，以及針對新聞自由的威脅，都是不可容忍的。這些人將為他們的行為承擔全面後果。」

《衛報》及《每日郵報》指出，數十年來，菲律賓都被視為記者處境最危險的地方之一，鄉村地區的大量非法槍械、薄弱執法力道、強大地方家族控制私人武力，都是新聞工作者面臨的安全問題之一。

新聞自由監督機構「菲律賓全國記者聯盟」（NUJP）指出，朱馬隆是該國自1986年恢復民主以來，第199名被殺害的記者，「這場攻擊發生在朱馬隆家裡、同時也是他的廣播電台所在地，因此更應該受到譴責。」