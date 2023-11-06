美軍罕見公開「核潛艦」動向！　正穿越蘇伊士運河部署中東

▲美軍一艘俄亥俄級核潛艦已經抵達中東地區。（圖／翻攝自Facebook／U.S. Central Command）



記者張方瑀／綜合報導

美國五角大廈5日晚間指出，美軍一艘俄亥俄級核潛艦（Ohio-class submarine）已經抵達中東地區，更罕見公開潛艦在蘇伊士運河大橋下方的位置，位置已相當接近地中海。

根據CNN報導，美軍中央司令部5日晚間公布一張俄亥俄級核潛艦正航行在蘇伊士運河上的照片。事實上，這對於美軍來說是相當罕見的事情，因為核潛艦、洲際彈道飛彈發射井與戰略轟炸機一樣，作為美國「核三位一體」（US nuclear triad）的一部分，幾乎很少公開位置與行蹤。

CNN指出，美軍公開在中東部署核潛艦是對伊朗及其在該地區的代理人發出明確威懾訊息；目前這艘未公開名稱的核潛艦，已經加入美軍部署於地中海的兩個航母打擊群和一個兩棲待命支隊（amphibious ready group）。

美軍前一次公布核潛艦動向是在去年，當時公開了中央司令部司令庫里拉（Michael Erik Kurilla）登上俄亥俄級核子動力彈道飛彈潛艦「西維吉尼亞號」（USS West Virginia, SSBN 736）視察的畫面，但僅表示是在「國際水域」的秘密地點。