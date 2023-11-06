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德機場18小時人質危機解除！　男不滿監護權判決「擄走4歲女兒」

▲▼涉案男子遭警方逮捕。（圖／達志影像／美聯社）

▲涉案男子遭警方逮捕。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

德國漢堡機場4日發生挾持事件，有一名男子持槍挾持一名4歲女童後，開車闖入停機坪；機場緊急封鎖18小時後，男子終於投降，人質也平安獲釋。據了解，這名男子是因為不滿監護權歸前妻所有，才會擄走4歲女兒。

根據BBC、路透社報導，德國漢堡機場當地時間4日晚上8時左右發生挾持事件，當時一名男子開車闖入停機坪，下車後朝空中開了兩槍，並從車中丟出燃燒罐。警方表示，這名35歲土耳其籍的男子將車子停在土耳其航空一架班機下方，當時他的4歲女兒也在車上。

事件發生後，漢堡機場隨即暫停起降，最後經過18小時後，男子才終於繳械投降，並帶著女兒走出車外，所幸未造成任何人員傷亡。漢堡警方表示，這名男子不滿法院的監護權判決，所以才會擄走女兒，想要帶著她回土耳其。

男子擄走女兒後，前妻確實也有立刻報警，表示自己的女兒遭到綁架。事實上，這已非男子第一次被指控綁架女兒，他去年也曾在未經同意的狀況下，帶著女兒飛回土耳其。當局表示，男子目前心理狀態不穩，正在接受相關調查。

漢堡機場表示，由於挾持事件導致班機全面暫停起降，5日共有286個航班、共3.45萬名旅客受到影響，目前正在努力恢復航班。

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