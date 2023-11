德機場18小時人質危機解除！　男不滿監護權判決「擄走4歲女兒」

▲涉案男子遭警方逮捕。(圖/達志影像/美聯社)



記者張方瑀/綜合報導

德國漢堡機場4日發生挾持事件,有一名男子持槍挾持一名4歲女童後,開車闖入停機坪;機場緊急封鎖18小時後,男子終於投降,人質也平安獲釋。據了解,這名男子是因為不滿監護權歸前妻所有,才會擄走4歲女兒。

根據BBC、路透社報導,德國漢堡機場當地時間4日晚上8時左右發生挾持事件,當時一名男子開車闖入停機坪,下車後朝空中開了兩槍,並從車中丟出燃燒罐。警方表示,這名35歲土耳其籍的男子將車子停在土耳其航空一架班機下方,當時他的4歲女兒也在車上。

A man who kidnapped and held his daughter at Hamburg airport was allowed to say goodbye to his daughter before being detained. pic.twitter.com/jtHn5hBCBH