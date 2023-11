以色列國防長呼籲加薩人民　自行「殺死哈瑪斯領袖」縮短戰爭

記者張方瑀/綜合報導

以色列國防部長葛朗特5日表示,如果加薩人民可以自行殺死哈瑪斯的領導人,那麼就可以加快結束以色列的攻擊,「如果加薩居民趕在我們之前這樣做(殺死領導人),就能夠縮短戰爭時間。」

▲以色列國防部長葛朗特(Yoav Gallant)。(圖/達志影像/美聯社)



葛朗特(Yoav Gallant)在記者會中表示,加薩人民可以透過殺死哈瑪斯領導者來加快結束戰爭,「哈瑪斯領導層應該對此負責,而我們將接管這樣的領導力,我們會找到哈瑪斯政治領袖辛瓦,如果加薩居民趕在我們之前這樣做(殺死領導人),就能夠縮短戰爭時間。」

▲哈瑪斯領袖辛瓦(Yahya Sinwar)。(圖/達志影像/美聯社)



現年60歲的辛瓦(Yahya Sinwar)出生於加薩南部甘尤尼斯市(Khan Yunis)一處巴勒斯坦難民營,1980年代負責殺害與以色列人合作的加薩居民。他於2017年成為哈瑪斯政治局領袖,被以色列多次逮捕,迄今累計服刑24年,2011年在一次換囚行動中獲釋,2015年被美國國務院列為恐怖份子。

葛朗特說,以色列軍隊目前正持續在加薩北部、南部與哈瑪斯武裝分子作戰,而他也保證,在戰爭結束之時,加薩走廊將不再有哈瑪斯,加薩將不再對以色列構成安全威脅,「以色列將有絕對的自由,對任何在加薩(威脅以色列)的人採取任何安全行動。」

