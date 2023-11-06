以色列國防長呼籲加薩人民　自行「殺死哈瑪斯領袖」縮短戰爭

記者張方瑀／綜合報導

以色列國防部長葛朗特5日表示，如果加薩人民可以自行殺死哈瑪斯的領導人，那麼就可以加快結束以色列的攻擊，「如果加薩居民趕在我們之前這樣做（殺死領導人），就能夠縮短戰爭時間。」

▲以色列國防部長葛朗特（Yoav Gallant）。（圖／達志影像／美聯社）



葛朗特（Yoav Gallant）在記者會中表示，加薩人民可以透過殺死哈瑪斯領導者來加快結束戰爭，「哈瑪斯領導層應該對此負責，而我們將接管這樣的領導力，我們會找到哈瑪斯政治領袖辛瓦，如果加薩居民趕在我們之前這樣做（殺死領導人），就能夠縮短戰爭時間。」

▲哈瑪斯領袖辛瓦（Yahya Sinwar）。（圖／達志影像／美聯社）



現年60歲的辛瓦（Yahya Sinwar）出生於加薩南部甘尤尼斯市（Khan Yunis）一處巴勒斯坦難民營，1980年代負責殺害與以色列人合作的加薩居民。他於2017年成為哈瑪斯政治局領袖，被以色列多次逮捕，迄今累計服刑24年，2011年在一次換囚行動中獲釋，2015年被美國國務院列為恐怖份子。

葛朗特說，以色列軍隊目前正持續在加薩北部、南部與哈瑪斯武裝分子作戰，而他也保證，在戰爭結束之時，加薩走廊將不再有哈瑪斯，加薩將不再對以色列構成安全威脅，「以色列將有絕對的自由，對任何在加薩（威脅以色列）的人採取任何安全行動。」