模特兒鼓吹14歲女兒整形　直言：醜陋的人一事無成

▲英國模特貝盧奇。（圖／臉書 Carla Bellucci）



圖文／CTWANT

被稱為「全英國最討厭的女人」的42歲英國模特貝盧奇（Carla Bellucci）曾透過詐騙手法而獲得免費的整形、隆鼻，而她18歲的女兒似乎也想追隨媽媽的腳步，不僅想跟媽媽一樣加入成人情色平台Only Fans，且早在16歲時就計畫整形。而當貝盧奇被問及是否會支持女兒時，她則表示會大力支持，因為「醜陋的人一事無成」。

據《鏡報》報導，貝盧奇在2019年曾談到，她認為當時年僅14歲的女兒塔妮莎（Tanisha）應該整形，貝盧奇也透露，女兒在16歲時非常嚮往擁有卡戴珊家族的大屁股、大胸部和微翹嘴唇的外型，並打算進行隆乳等手術。對此，身為媽媽的貝盧奇也完全支持。

如今女兒已經18歲了，貝盧奇說塔妮莎並不是絕頂聰明，所以她才會鼓勵女兒應該努力學會打扮自己，還說「她需要依靠自己的外表才能在生活中獲得成功，所以她需要變得完美」。

不僅如此，貝盧奇說女兒的臀部非常平，所以需要改善，且自己正在存錢來支付女兒整形的費用，若女兒想做「巴西提臀手術（BBL，Brazilian Buttock Lift）」她也會支持。但事實上巴西提臀手術非常危險，據統計每3000名患者中就有1人喪生。

而塔妮莎似乎也想跟媽媽一樣成名，她在2022年底曾考慮在成年後，像媽媽一樣加入成人情色平台《Only Fans》，塔妮莎對此則認為，女兒必須認真考慮一下，因為這個標籤會一直跟著她。

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