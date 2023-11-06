阪神虎睽違38年奪「日本一」！　泳裝櫻花妹嗨到跳河

圖文／CTWANT

日職冠軍賽激戰至第七戰，阪神虎客場再戰歐力士猛牛，最終7：1擊敗歐力士，以4勝3敗勝出，除了粉碎歐力士的二連霸美夢，也是阪神虎睽違38年再度奪下「日本一」。阪神虎封王後，大阪的道頓崛瞬間擠滿大批慶祝球迷，其中一位泳裝正妹興奮地跳入河中。日本警方已在戎橋邊築起人牆，防堵激動球迷跳川。

▲阪神虎睽違38年奪「日本一」。（圖／翻攝自X）



歐力士隊今（5日）派出宮城大彌先發，阪神則推出青柳晃洋主投，4局上阪神新人森下翔太擊出安打、第4棒大山悠輔觸身球堆壘，接著前運動家內野手、本季加盟阪神的紐斯（Sheldon Neuse）擊出三分砲，替球隊攻下3分。第5局阪神火力持續，森下翔太打出二壘安打，大山悠輔、紐斯適時建功，將領先擴大為6：0。

9局下，阪神派桐敷拓馬上場，首先抓下2個出局數，在距離封王僅差最後1個出局數時，阪神「守護神」岩崎優被敲出陽春砲，失掉1分，最終仍以7：1擊敗歐力士，奪下隊史第2座總冠軍。阪神封王後，大阪的道頓崛瞬間擠滿大批球迷，其中一名泳裝正妹更直接跳入河中慶祝，現場氣氛嗨到最高點。

▲泳裝正妹嗨到跳河。（圖／翻攝自nicovideo）

由於阪神虎先前贏得央聯冠軍時，就有大批球迷湧入道頓堀歡慶，多達26人跳進道頓堀川慶祝。日本警方為了避免危險發生，連續2天出動大量警力「封鎖」道頓堀，今晚阪神虎奪冠後，就有超過1300名警力在心齋橋、道頓堀附近戒備，同時在戎橋橋邊築起人牆，防堵激動粉絲跳川。

另一方面，台北駐大阪經濟文化辦事處4日晚間也提前透過臉書宣導，指阪神虎5日對決歐力士猛牛，屆時心齋橋、道頓堀等地區周邊可能發生推擠意外及刑事案件，呼籲旅客應盡量避免前往，並注意自身安全。

▲日本警方為了避免危險發生，連續2天出動大量警力在道頓堀戒備。（圖／達志／美聯社）



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