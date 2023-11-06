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哈瑪斯：加薩數家醫院周圍遭「猛烈轟炸」超過1小時

▲▼加薩走廊最大的希法醫院（Al-Shifa Hospital）附近遭到轟炸。（圖／路透）

▲加薩走廊最大的希法醫院（Al-Shifa Hospital）附近遭到轟炸。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

巴勒斯坦激進組織哈瑪斯指控，在加薩走廊所有通訊和電力5日再次中斷後，以色列就對迦薩走廊北部的醫院發動猛烈空襲，數家醫院附近遭劇烈轟炸超過一個小時。

哈瑪斯（Hamas）政府媒體辦公室負責人馬羅夫（Salama Marouf）表示，加薩數家醫院附近遭劇烈轟炸超過一個小時，尤其是加薩走廊最大的希法醫院（Al-Shifa Hospital）附近。

《半島電視台》指出，以色列軍方空襲的目的是想將包圍加薩成的軍隊推進到希法醫院，「我們都知道有成千上萬的人離開家中前往醫院尋求庇護，這表明以色列軍隊正在計畫一些針對希法醫院的重大行動，可能在未來幾小時或幾天內發生。」

以色列國防軍（Israel Defense Forces）發言人哈加里（Daniel Hagari）則表示，「哈瑪斯在學校、清真寺、住宅和聯合國的設施內部、下方和周圍部署了軍隊和武器，哈瑪斯最嚴重的戰爭罪行之一，就是利用醫院來隱藏他們的恐怖主義設施。」

哈加里也在記者會中展示了影片、照片和錄音檔，證明哈瑪斯正在利用醫院作為掩護，阻止巴勒斯坦平民離開戰區。哈加里透過公開的證據影片表示，哈瑪斯槍手從醫院內向以色列士兵開火，還有一張衛星圖像顯示，醫院對面的街道上有火箭發射器。

哈瑪斯截至目前為止，一再否認關於在醫院周圍部署的指控。

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