哈瑪斯：加薩數家醫院周圍遭「猛烈轟炸」超過1小時

▲加薩走廊最大的希法醫院(Al-Shifa Hospital)附近遭到轟炸。(圖/路透)



記者張方瑀/綜合報導

巴勒斯坦激進組織哈瑪斯指控,在加薩走廊所有通訊和電力5日再次中斷後,以色列就對迦薩走廊北部的醫院發動猛烈空襲,數家醫院附近遭劇烈轟炸超過一個小時。

哈瑪斯(Hamas)政府媒體辦公室負責人馬羅夫(Salama Marouf)表示,加薩數家醫院附近遭劇烈轟炸超過一個小時,尤其是加薩走廊最大的希法醫院(Al-Shifa Hospital)附近。

《半島電視台》指出,以色列軍方空襲的目的是想將包圍加薩成的軍隊推進到希法醫院,「我們都知道有成千上萬的人離開家中前往醫院尋求庇護,這表明以色列軍隊正在計畫一些針對希法醫院的重大行動,可能在未來幾小時或幾天內發生。」

以色列國防軍(Israel Defense Forces)發言人哈加里(Daniel Hagari)則表示,「哈瑪斯在學校、清真寺、住宅和聯合國的設施內部、下方和周圍部署了軍隊和武器,哈瑪斯最嚴重的戰爭罪行之一,就是利用醫院來隱藏他們的恐怖主義設施。」

哈加里也在記者會中展示了影片、照片和錄音檔,證明哈瑪斯正在利用醫院作為掩護,阻止巴勒斯坦平民離開戰區。哈加里透過公開的證據影片表示,哈瑪斯槍手從醫院內向以色列士兵開火,還有一張衛星圖像顯示,醫院對面的街道上有火箭發射器。

哈瑪斯截至目前為止,一再否認關於在醫院周圍部署的指控。

In a briefing to international media outlets, IDF Spokesman Rear Adm. Daniel Hagari reveals new intelligence information and evidence showing Hamas's use of medical facilities in the Gaza Strip for terror purposes.



Hagari presents a video showing an underground entrance from… pic.twitter.com/CzRyXnwnel