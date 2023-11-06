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日圓貶物價漲　日本旅客：以前一年遊台5次現在無奈減半

▲台灣，台北，台北101，Taipei，人才，民眾，台灣人，菁英，路人，展望，未來，商業，信義區。（圖／pixabay）

▲日本來台旅客銳減。（圖／pixabay）

文／中央社記者楊明珠東京特稿

日本的哈台族安村美佐子4日在東京杉並區台灣市集攤位宣傳「台灣的世界遺產候選地」，疫情前每年去台灣4、5次的她和其他常赴台旅遊的日本旅客，對中央社道出疫後減少訪台的無奈：日圓貶、物價漲、日本國旅優化等，都是原因。

現年72歲的安村目前是日本財團法人「台灣世界遺產登錄應援會」理事，該會致力於宣導並支持讓阿里山、烏山頭水庫、澎湖玄武岩等台灣景點登記為世界遺產的運動。

安村在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）前，每年訪台多次，最多是一年6次。疫情期間無法訪台，她接受媒體採訪時說自己罹患了「台灣LOSS症」，努力尋求療癒方法。

台灣住宿變貴、物價上漲 日本哈台族卻步
「我實在很想去台灣見好友，但真的很無奈」。記者昨天在東京杉並區台灣市集上問安村為何訪台次數減少，她吐露心聲說，7月訪台時一晚住宿費8000日圓的飯店價格已倍增，而且服務變差了。她探詢後得知飯店老闆換人，少了親切感。那次的住宿讓她有很強的失望感。

她說，日本目前是工資未漲，物價飆漲，加上台灣的物價也上漲，這對想訪台的日本人而言，很難找到平衡點。以前她一年遊台4、5次，現在只好將訪台次數減半，而且要努力尋找便宜一點或檔次低一點的飯店。

日圓大貶、機票漲 日旅客盼台旅宿業推優惠
過去常赴台旅遊的日本民眾分析，因為日圓大幅貶值，現在日本人到台灣旅遊價格比以前漲4成；而台灣人到日本旅遊簡直是遇到日本「出血大拍賣」，蒙受其惠。

不僅住宿變貴，機票票價也是安村的痛。她說，台日往返機票票價原本聽到的是7萬8000日圓（約新台幣1萬7000元），後來聽說買機票還要再加上燃油費、使用費等團費，總共逾10萬日圓。

有日本媒體人認為日本人害怕「台灣有事」（兩岸衝突）是外國遊客不太敢訪台的理由之一。對此，安村說她一點都不受「台灣有事」之說的影響，反而會更加想去台灣、關心台灣。

她建議，如果台灣的飯店住宿費能推出至少打8折的優惠方案或對於抵達台灣機場的旅客發放能用於飯店或景點的優惠券，或許能提高日本人訪台的意願。

安村之所以對台灣滿懷熱情，是因為20多年前她和女兒首度訪台，在山上迷路時獲得台灣人協助。對於台灣人流露善心的舉止深受感動，她認為這是日本人早已遺忘的對人的親切感。

愛之深責之切 日旅客：台灣基礎設施待改善
另一位7旬女士吉澤滿千子在40多年前曾隨丈夫在台灣旅居1年半，也是哈台族，她以前常說自己要「埋骨台灣」（死後葬在台灣）。疫情前，她每年至少訪台4次，但今年只訪台2次。

吉澤認為，台灣應該先做好整備觀光資源的迎客準備。譬如台北的市容幾乎沒什麼變化，雖然101大樓周邊大樓很高級，但很多地方道路等基礎設施一直未見改善，對行人很不友善，她友人還走到扭傷腳。

此外，她和日本友人也注意到台北市很多冷氣機外掛，相當危險。她很納悶，台灣明明是寶島，但為何髒亂的情況一直不改善。

不過，對台灣愛之深責之切的吉澤持續努力「發現」台灣魅力。她說，以後訪台想多造訪台南、高雄，譬如搭客輪去（旗津）品嚐海鮮美食，感受台灣特色、異國情趣。

日本提升國旅品質 物美價合理吸引旅客
減少訪台次數的吉澤本月預定到北海道旅遊。她認為，現在日本人對於國旅的喜愛度升高，因為日本很多景點、飯店環境愈變愈好，價位合理。

疫情期間，日本觀光業遭逢嚴重打擊，但有些飯店趁機改建或打掉重建，以利疫後商業競爭，現在許多飯店讓旅客覺得CP值超高。

上個月，記者和一位長期旅居東京的台灣友人、一些來自台灣的朋友到日本長野縣輕井澤賞楓，下榻的溫泉旅館一晚要價4萬多日圓，翌日在櫃檯辦理退房、等待免費接駁車到車站時，發現大廳約20人當中8成是台灣客。

今年1到9月，台灣赴日旅客人次共300萬3864人，已恢復至2019年同期的8成；而日本旅客訪台人次共58萬7864人，僅恢復約4成。

台灣觀光協會、觀光署駐東京辦事處想方設法要解決台日互訪人次失衡的問題。日本市場除了日圓貶值外，較晚解除防疫規定、日人護照持有率僅17%、台日航班及人力尚未恢復、日本境內推動國旅補助等因素，都是日客減少訪台的原因。

觀光署卯全力 啦啦隊女神、YT網紅宣傳台灣觀光
為了緊抓日本20歲到39歲女性疫後出國旅遊的商機，觀光署6月特別邀請日本廣告女神川口春奈擔任台灣觀光年度代言人，在日本推出宣傳片及廣告。

觀光署東京事務所所長鄭憶萍表示，上個月21日，交通部觀光署與日本旅行業協會（簡稱JATA）共同企劃「千人遊台灣」活動，日本的大型組團旅行社JTB、HIS等募客都超過原訂的目標、追加了2、3次額度。

接下來，她還邀請日本人氣單車YouTuber KENTA San及搭檔TUTTI本月到台灣進行「單車環島」之旅，以利宣傳台灣觀光並開發旅行商品。

中職美女啦啦隊也成了宣傳台灣觀光的生力軍。8月初，中信兄弟啦啦隊Passion Sisters，由人氣隊員峮峮率貴貴、凱蒂、短今、小安等共17名隊員受邀在日本富士電視台開業65周年的活動上表演，大力宣傳台灣觀光，觀光署東京事務所還特別設攤宣傳。

觀光資源分自然及人文兩大類，前者主要指風景名勝，後者有寺廟、建築等。此外，展場、博覽會、主題樂園等設施也是觀光資源。除了觀光資源外，還需交通業、住宿業、餐飲業、伴手禮業者等共同努力，提升服務品質，才能賺進觀光財。

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