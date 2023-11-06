阪神虎奪冠嗨翻！肯德基爺爺時隔38年「又被丟下水」　魔咒終破除

記者閔文昱／綜合報導

日本職棒進行睽違59年的「關西對決」總冠軍賽，最終由阪神虎力剋歐力士猛牛，拿下自1985年以後的首次日本一，引發虎迷轟動。對此，日本警方雖已出動大量警力「封鎖」道頓堀，但仍有不少球迷擠爆道頓堀、心齋橋等地，甚至還有喬裝成「肯德基爺爺」的民眾被扔入河中，彷彿是在向全國宣示「肯德基爺爺魔咒」已被打破。

日職阪神虎5日對決歐力士猛牛，終場以7比1之差贏得比賽，自1985年以來（睽違38年）再度拿下「日本一」。由於阪神虎先前贏得央聯冠軍時，有大量球迷湧入道頓堀歡慶，有人甚至跳進道頓堀川慶祝，日本警方為避免類似情況再次發生，連續2天出動大量警力「封鎖」道頓堀，在5日晚間在阪神虎奪冠後，甚至在戎橋橋邊築起人牆，全力防堵有激動的粉絲跳川。

▲阪神虎睽違38年奪日本一。（圖／達志影像／美聯社）

不過，即使警方已佈署層層警力防護，還是有民眾突破警方防線，甚至還有喬裝成「肯德基爺爺」的民眾在眾目睽睽之下，被幾名同夥丟入大阪市運河。根據網友「@stra1nge」在X平台（先前稱為推特）上傳畫面，「肯德基爺爺」被丟入河中後，又馬上游回岸上，接著一行人手舞足蹈開心離去，而其他民眾見狀則響起熱情掌聲與歡呼聲。

▲日本警方連續2天出動大量警力進駐道頓堀。（圖／達志影像／美聯社）

事實上，以往阪神虎只要奪冠，許多民眾都會聚集在大阪鬧區慶祝狂歡，最有名的是1985年阪神虎拿下央聯優勝後，球迷興奮地前往道頓堀川慶祝，還把肯德基餐廳外的肯德基爺爺雕像丟入河中，但阪神虎也陷入多年的戰績低迷，因此又被稱作「肯德基爺爺詛咒」。