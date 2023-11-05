每天燒掉80億台幣！　以色列媒體：加薩戰爭成本「至少1.6兆」

▲ 以色列總理納坦雅胡。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

以色列7日遭大規模突襲後誓言剷除哈瑪斯，猛烈空襲加薩走廊並發動地面戰，據報政府初步估計，這場戰爭將花費2000億謝克爾（約新台幣1兆6360億）以上，其中光是國防開支，每天就得燒掉超過80億台幣。

根據《路透》，以色列財經報紙Calcalist於5日援引財政部初步數據指出，與哈瑪斯在加薩走廊的戰爭成本高達2000億謝克爾，相當於以色列GDP的10%，前提是戰事持續8至12個月，黎巴嫩真主黨、伊朗或葉門未全面參戰，且動員35萬預備役軍人。

Calcalist聲稱，2000億是財政部的「樂觀」估計，但財政部拒絕為該數字背書。報導指出，其中一半將用於國防開支，相當於每天花費約10億，另外400至600億來自收入損失，170至200億用於商業補償，100至200億用於重建。

以色列財政部長斯莫特里奇（Bezalel Smotrich）此前曾透露，政府正研擬對哈瑪斯突襲受害者的援助計畫，規模比新冠疫情期間的補助更大，範圍也更廣。

總理納坦雅胡2日也表示，以色列致力於幫助所有受害民眾，「我的指令很明確，打開開關，把資金送給需要的人」，但未提及具體數字。