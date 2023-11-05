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巴西男「人肉運毒」生吞89顆古柯鹼膠囊！　安檢X光一照秒現形

▲▼巴西男「人肉運毒」生吞89顆古柯鹼膠囊！　安檢X光一照秒現形。（圖／澳門司法警察局）

▲男子最終排出89顆裝有古柯鹼的膠囊。（圖／澳門司法警察局）

記者王佩翊／編譯

澳門司法警察局4日依不法販售麻醉藥品及精神藥物罪嫌逮捕無業的31歲巴西籍男子，並移送檢方偵辦。該名男子10月吞入89顆裝有古柯鹼的膠囊後，涉嫌從歐洲經由新加坡入境澳門，藉此走私毒品。澳門警方認為該名男子形跡可疑，因此將他逮捕，經過全身X光掃描儀確認後，確實在其體內發現大量可疑陰影。

根據《澳門新聞》日文版報導，澳門司法警察局因接獲多起情報稱，國際運毒集團會雇用不同國籍的人透過「人體運毒」的方式，從歐洲各地走私毒品至澳門，因此除了採取多項對策外，也全面加強澳門國際機場落地旅客的安檢措施。

▲▼X光。（示意圖／CFP）

▲警方透過X光全身掃描儀發現男子體內有多處不正常陰影，因而成功破壞這起毒品走私案。（示意圖／CFP）

澳門司法警察局10月30日下午，在從歐洲搭機經由新加坡抵達澳門的旅客中，發現一名形跡可疑的巴西籍男子，因此在他抵達澳門國際機場後，使用全身X光掃描儀進行搜查。果真在該名男子體內發現大量的膠囊狀陰影，因此隨即將他移送至醫療機構接受進一步檢查。

最後男子在醫院一共排出89顆膠囊，經過澳門司法警察局緊急鑑定，膠囊內容物皆為古柯鹼，總量高達933.6公克，市價高達308萬澳門幣（約新台幣1237萬元）。

男子接受警方調查時坦言，自己是被他人雇用走私毒品，因此10月29日提前在法國巴黎服用裝有毒品的膠囊，並一路搭乘飛機從巴黎經由新加坡飛抵澳門，抵達澳門後還要等待販毒集團的進一步指示，待成功運送至委託人手上，還能再領取2萬3500澳門幣的尾款（約新台幣9萬4409元）。

根據警方調查，此次人體運毒的最終目的地並非澳門，將進一步調查是否有其他涉案人士以及古柯鹼的來源。

 
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