大阪旅館凌晨大火！外國旅客「睡一半」驚慌逃跑　1人吸濃煙送醫

記者王佩翊／編譯

日本大阪府大阪市一間旅館5日凌晨發生大火，聽到警鈴與廣播的房客緊急拖著行李逃跑，旅館門口瞬間擠滿人群。警消獲報後趕往現場，經過2小時才成功撲滅火勢，有一名旅館員工則因為吸入濃煙被送往醫院，所幸僅受到輕傷。

根據《ABC電視台》報導，大阪市中央區旅館「Red Roof Inn & Suites大阪難波日本橋店」5日上午4時半左右發生火災，警消獲報後趕往現場，並出動22輛消防車。消防人員發現起火點位於1樓倉庫附近，隨即展開滅火作業，直到2小時後才成功撲滅火勢。

事發當時旅館內播放失火廣播，大批房客連忙逃到一樓大門外。一名來自南韓的住客表示，聽到廣播一直說「失火！失火！」才連忙逃跑。另一名剛從印尼返國的日本男性則指出，「當時大約凌晨4時半，我從樓梯往下逃，結果一打開1樓逃生門，整個1樓全是濃煙。」

根據《關西電視台》報導，現場直到上午6時左右，1樓大門前仍有許多避難中的外籍旅客。火災發生當時並非由員工報案，而是因為保全公司接收到偵測到火災的警報，因此代為通報消防。

起火的1樓倉庫約有20平方公尺被燒毀。一名來自澳洲的旅客回憶起火災當時表示，「所有人都很害怕，還有很多人被嚇哭了。」

整起事故僅1名旅館員工因為吸入濃煙而被送往醫院，且經診斷確認為輕傷。