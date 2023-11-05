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孕婦在廢墟生產！加薩4000童喪命　1250童「被瓦礫活埋」生死未卜

▲▼ 加薩中部馬加齊（Maghazi）難民營發生爆炸，逾30人死亡。（圖／CFP）

▲聯合國警告，加薩兒童的生命面臨嚴重威脅。（圖／CFP）

記者王佩翊／編譯

以色列連日對加薩地區發動前所未有的空襲，根據統計，在近4周內，有超過3900名加薩兒童因此死亡，占總死亡人數的40%，另有1250名兒童失蹤，其中大部分疑似被炸毀的建築物活埋，由於錯過黃金救援時間，受困者的生還機率極低。聯合國警告，加薩兒童正在面臨災難性的困境。由於醫療資源不足，有大量的孕婦只能在避難所、住家，甚至是瓦礫堆中生產。

根據《衛報》報導，加薩一間被當作避難所的學校遭到以色列炸彈襲擊，並且波及一旁的醫院。自從哈瑪斯10月7日對以色列南部發動突襲後，以色列隨即展開空襲作為反擊，導致加薩當地的婦女、兒童及新生兒陷於危機之中。

聯合國統計，在經過4周的戰爭後，加薩有超過40%的死者是兒童，高達3900人。另外還有1250名兒童失蹤，初步判斷是遭到倒塌建築物活埋，然而因為當地救援設備不足，醫院人滿為患，且物資短缺，遭廢墟活埋的人基本上難以生存。

▲▼加薩平民死傷慘重。（圖／路透）

▲由於醫療資源不足，大部分的患者無法受到完整的治療。（圖／路透）

根據聯合國過往統計數據，2008年至2023年9月，共有859名加薩兒童的空襲與戰鬥中身亡，然而過去的29天內，平均每天卻有高達130名兒童死亡。儘管10月與11月的傷亡數據是由哈瑪斯統治的加薩衛生當局提供，但是經聯合國調查，該數據大致準確。聯合國兒童基金會發言人佛里克（Toby Fricker）直言，「這個數字顯然是災難性的。」

不僅如此，在戰爭期間出生的新生兒所面臨的生存危機更加艱難。加薩目前有高達5萬名孕婦，然而卻有14間醫院、45間診所關閉，原因分別為醫療資源、人力不足或是被炸毀。而這些產婦如今不得不在避難所、家中，甚至是瓦礫堆中、大街上分娩。

即使是幸運住進醫院的人也依舊處於危險之中，因為以色列全面切斷水電，醫院只能依靠發電機運作，而提供發電機運轉的燃料卻也即將耗盡，衛生條件更是越來越差。聯合國警告，有130名早產兒處於危險之中。

▲▼加薩嬰兒。（圖／達志影像／美聯社）

▲一旦燃料耗盡，依靠呼吸器與保溫箱生存的嬰兒與兒童恐難以生存。（圖／達志影像／美聯社）

人道救援組織MedGloba主席沙哈羅爾（Zaher Sahloul）表示，現場嚴重缺乏燃料，「不論是住在兒童呼吸病房還是成人呼吸病房，我們有很多病童情況危急。剛剛才有一名2歲女童去世。這是一個災難性的局面。」

目前每天仍有小型卡車車隊運送少量物資進入加薩，但是這對緩解食物、藥品以及水資源的短缺無濟於事，也無法徹底解決關鍵基礎設施遭到破壞的問題。

根據《美聯社》報導，埃及官員表示，他們試圖和卡達官員提議人道主義停火，每天至少停火6至12個小時，以便救援物資能夠進入，並且疏散傷亡人員。他們還要求以色列釋放部分婦女與老年囚犯，與哈瑪斯換取人質，不過目前看來以色列並不願接受相關提議。

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