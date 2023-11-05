以軍狂襲賈巴利亞！轟出2個12公尺巨坑　紐時曝：動用了2000磅炸彈

▲紐時分析，以軍在賈巴利亞難民營的空襲中，至少使用了2枚2000磅重的炸彈。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

以色列10月31日以「哈瑪斯在賈巴利亞難民營（Jabaliya）設置指揮中心」為名，對這個住著至少4萬人的「加薩最大難民營」發動空襲，造成數十名平民死亡、逾百人受傷。如今，專家與《紐約時報》的分析顯示，以軍在這場襲擊中，至少使用了2枚2000磅重的炸彈，而人權觀察組織也表示，以色列對加薩的攻擊令無辜平民被波及的擔憂持續升高。

據《紐約時報》報導，以色列在這場襲擊選擇的炸彈是以軍武器庫中第2大的炸彈。雖然它並不罕見，但其大小是多數軍隊通常使用的炸彈中體積最大的炸彈。它可以被用來攻擊地下基礎設施，但在賈巴利亞難民營這種人口稠密區使用它們，明顯引發了「比例原則」的問題，而以色列的目標也未必能合理化其造成的平民死亡和破壞。

▲以軍的襲擊在賈巴利亞難民營留下了2個12公尺寬的巨大彈坑。（圖／達志影像／美聯社）

以色列的這場空襲在賈巴利亞難民營留下了2個寬約12公尺的巨大彈坑，顯示以軍在當地至少投下了2枚2000磅重的炸彈。軍事專家葛拉斯科（Marc Garlasco）表示，這些炸彈可能有幾毫秒的「引燃延遲時間」，讓炸彈可以在穿透地表或建築後才拋射炸藥，使其破壞力達到更深處。

▲以軍聲稱，對賈巴利亞難民營的襲擊成功擊斃了一名哈瑪斯領導人。（圖／達志影像／美聯社）

雖然專家無法憑視覺確定這些炸彈是否配備了破地堡彈頭，但它們通常還裝有「聯合直攻彈藥」（Joint Direct Attack Munitions）引導套件，讓它們得以從啞彈變成由GPS精準導引的武器。以色列宣稱其空襲的目標是攻擊藏在地下隧道的哈瑪斯領導人，但由於《紐時》無法進入襲擊現場，因此媒體還無法確定下方是否真的有隧道。

國防情報公司Janes透露，以軍武器庫中唯一比這款炸彈更大的是4500至5000磅的炸彈。此前，83個國家都已達成共識，承諾「酌情避免在人口密集地區使用爆炸性武器」，以免無辜的平民被波及，但以色列對加薩的持續攻擊卻明顯讓相關憂慮節節上升。截至目前為止，以軍拒絕就在賈巴利亞使用的武器數量和具體類型發表評論。