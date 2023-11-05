美國麥當勞點「漢堡大薯汽水」要價台幣510元　男抱怨：這太瘋狂了

▲美國民眾抱怨麥當勞太貴，男子只買漢堡、大薯和飲料就花費大約新台幣500元。（圖／翻攝自TikTok）

記者張寧倢／編譯

麥當勞近日公布第三季財報，營收增加14%達66.9億美元。然而，一段發布於去年12月的TikTok短片最近卻再度引發討論，住在美國愛達荷州的原PO表示，他買了一個漢堡、一包大份薯條和一杯飲料就要價16.1美元（約新台幣516元）。部分網友也認同近年漲價後變得太貴，直呼已經無法負擔速食店的價格。

根據每日郵報報導，擁有41萬粉絲追蹤的TikTok男網紅奧利佛（Christopher Olive）2022年12月22日上傳了一段不到15秒的短片，他在鏡頭外說，「我知道有勞動力短缺、工資上漲和其他一些因素。但是16美元？花16美元只買到一個漢堡、一份大薯和一杯飲料，這太瘋狂了。」影片迄今吸引66萬次觀看、5600多則留言，許多網友對高物價深感共鳴。

▲奧利佛貼出16.1美元的結帳明細。（圖／翻攝自TikTok）

有人留言，「企業知道他們現在可以收取這樣的價格，所以他們再也不會調回去了。誰執政並不重要。」另一人表示，「他們可以輕鬆地承擔這些成本，但他們知道大家還是會買單。」其他人則說，「難以置信。我記憶中大麥克套餐價格是6.99美元」、「食品成本和勞動成本上漲，麥當勞必須解決它，就像其他業者一樣」。

不過也有一些網友質疑，奧利佛拍到的帳單上印的不是套餐價格，有可能因為單點而導致價格較貴。另外也有許多人建議，奧利佛若想要便宜一點，應該選擇其他餐點，也可以下載App領取優惠券，或是乾脆自己下廚，而不是發影片抱怨。

▲美國女網友也抱怨麥當勞之前推出的1元菜單，每項商品都已超過1美元。（圖／翻攝自TikTok）

無獨有偶，另一名來自美國俄亥俄州的女子艾羅約（Anne Arroyo）今年8月29日也在TikTok上傳影片，她無奈地說，「麥當勞推出的1美元菜單，現在每一樣餐點的價格都不只1美元。」畫面中可見，菜單上最便宜的是軟性飲料1.29美元（約新台幣40元），其餘品項價格大多都在2美元（約新台幣64元）以上。

麥當勞最近10月30日公布第三季財報，營收增加了14%，達到66.9億美元（約新台幣2147億元），超過華爾街預期，淨收益也增加17%至23億美元（約新台幣738億元）。不過第三季顧客流量略有下滑，主因是年收入在4.5萬美元以下的客群減少光顧。另外，因應加州新立法將調漲速食業最低時薪至20美元，麥當勞預計明年加州門市將同步漲價。