前拳王「暴打注毒」懷孕小三　綁水泥塊丟湖一屍兩命！判2項無期

▲波多黎各前拳王維爾德霍（Félix Verdejo）與妻子育有一女，卻在外遇後謀殺懷孕小三。（圖／翻攝自IG／@diamanteverdejo）

記者張寧倢／綜合外媒報導

前波多黎各拳擊手維爾德霍（Félix Verdejo）曾出戰2012年倫敦奧運，前途一片光明的他，卻在2020年12月比完最後一場比賽的5個月後向警方自首，他被指控殘忍殺害27歲懷孕小三，先為她注射毒品藥物後，再將人綁在水泥塊上扔進湖中，造成一屍兩命。法官近日判處他2項無期徒刑，但律師表示將提出上訴。

▲維爾德霍因為婚外情與殘忍謀殺，毀掉拳擊生涯。（圖／翻攝自IG／@diamanteverdejo）

綜合美聯社等外媒報導，現年30歲的維爾德霍曾經被視為波多黎各下一位偉大的拳擊明星，他在參加倫敦奧運的那年轉戰職業拳手，曾獲世界拳擊組織（WBO）輕量級拳王頭銜，職業生涯創下27勝2敗的輝煌戰績，其中17次是擊倒獲勝（knockout）。

儘管在維爾德霍的IG貼文中，至今仍保留著不少他與妻子和一名年幼女兒的幸福合影，但他卻在2年多前脅迫外遇對象墮胎不成，對她痛下殺手。

▲維爾德霍的IG貼文多次提到妻女是他的感情支柱，卻將小三綁在水泥塊上棄屍湖中。（圖／翻攝自IG／@diamanteverdejo）

維爾德霍2021年4月在一名共同被告的幫助下犯案，將懷孕的27歲情婦羅德里古茲（Keishla Rodríguez）引誘到車裡毆打，又為她注射類鴉片止痛劑芬太尼（Fentanyl）與一般用於動物的鎮靜劑賽拉嗪（Xylazine），最後將她綑綁在水泥塊上，從橋上扔進湖中。據稱，維爾德霍還跳入湖裡，親自確認她是否死亡。

▲維爾德霍被判處2項無期徒刑。（圖／翻攝自IG／@diamanteverdejo）

這起事件不僅讓波多黎各民眾群情激憤，當時也震驚了美國本土。今年7月波多黎各的陪審團裁決綁架、謀殺罪成，法官3日判處他2項無期徒刑，許多當地人樂見判決結果，然而，他的律師當天隨即表示將對此提出上訴。