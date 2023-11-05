「躲男友屍體下」裝死2小時！27歲女模躲過哈瑪斯屠殺　驚險1幕曝

▲ 諾姆當時神情驚恐，躲在一具具屍體中，包括被射殺的男友大衛。（圖／翻攝自臉書、IG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

以色列南部超新星（Supernova）音樂節上演哈瑪斯血腥屠殺，一名年輕女模親眼目睹男友等數十人遭武裝份子射殺，被迫在屍堆中裝死2小時，儘管她也因中槍大量出血，卻很清楚一旦發出聲音，下一個死的就是自己。

根據《每日郵報》，音樂節大屠殺發生近一個月後，以色列27歲女模諾姆（Noam Mazal Ben-David）受訪道出當時的恐怖經歷。她和男友大衛（David Neman）10月7日當天清晨約6點半抵達音樂節現場，未料不久後哈瑪斯武裝份子闖入，追趕人群的同時還有火箭彈從空中掉落。

▲ 諾姆臀部及腳中槍，目前仍仰賴輪椅行動。（圖／翻攝自臉書、IG）

安全人員警告她快逃命時，哈瑪斯開始對人群掃射。諾姆回憶，「我聽見一個女孩在尖叫，『不要帶走我，放開我』，但他們還是綁架她，對她做了非常可怕的事。」

由於出口被哈瑪斯封鎖，他們無法開車逃出，只能絕望地打電話給家人朋友，告知自己的位置並請求幫助，但她在逃跑時被槍手看見，「哈瑪斯武裝份子靠近時，大衛抓住我，把我丟到貨櫃裡，叫我躲得越深越好。一名哈瑪斯跳進來，大喊『真主至大』後一枚炸彈爆炸，然後他們開始瘋狂開槍，就像俄羅斯輪盤一樣，看誰會被射中。」

▲ 當時躲在貨櫃裡的16人中僅有4人生還。（圖／翻攝自臉書）

過程中大衛胸部中槍，還有一名女孩肩膀被擊中，這一刻諾姆選擇閉上眼睛，以為自己即將死去，但儘管臀部和腳中槍，她仍奇蹟般地活了下來，躺在一具具屍體中，令哈瑪斯誤以為她已經死亡，社群媒體上曝光的畫面清楚可見她當時驚恐的神情。

後來諾姆設法打電話給家人，除了告知大衛遇害的噩耗，更絕望說出「我覺得我可能撐不過去了」，所幸被以色列士兵找到後獲救，成為躲藏在貨櫃的16人中僅存的4名生還者之一。