姊妹好玩驗DNA揭「父母多年秘密」！　爸痛苦全說了

▲ 女子赫然發現與姐姐是同母異父的姐妹。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

國外一名女子因為好玩，因此和姐姐一起去驗DNA，結果赫然發現，2人是同母異父的姐妹。女子抱怨，原本沒有想把這件事講出來，沒想到姐姐居然擅自跑去跟爸媽講，而爸媽也在姐姐不斷地追問下，坦白一切，種種的一切，都讓她感到不舒服。

根據鏡報報導，女子在Reddit表示，起初為了好玩，且也想多了解家裡的東歐血統，因此跟姐姐一起去做DNA檢驗，怎料到出來的結果讓她相當震驚，自己與姐姐竟是同母異父的姐妹；她得知結果後，請求姐姐不要跟爸媽講，因為不想害爸媽吵架，沒想到姐姐一直挖苦她就算了，最後甚至直接跟爸媽講這件事。

女子透露，起初爸媽皆否認這件事，但2人的反應很兩極，爸爸看起來很傷心，媽媽則是很生氣，不理會姐姐講話，直到最後爸爸才說出真相。爸爸強調，「妳永遠都是我的女兒。」女子坦言，自己很震驚爸媽竟設法將這件事保密這麼久都沒說。

她直言，現在不知道該怎麼面對爸媽，所以一直避開他們，「我媽媽一直想找我單獨聊聊，但我現在還沒有辦法進行任何嚴肅的談話，尤其是姐姐可能已經知道我父親是誰，我感到不舒服。」

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