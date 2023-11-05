　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

姊妹好玩驗DNA揭「父母多年秘密」！　爸痛苦全說了

好玩驗DNA揭「父母多年秘密」⋯妹子求姐別講　她不甩硬攤牌！爸痛苦全說了

▲ 女子赫然發現與姐姐是同母異父的姐妹。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

國外一名女子因為好玩，因此和姐姐一起去驗DNA，結果赫然發現，2人是同母異父的姐妹。女子抱怨，原本沒有想把這件事講出來，沒想到姐姐居然擅自跑去跟爸媽講，而爸媽也在姐姐不斷地追問下，坦白一切，種種的一切，都讓她感到不舒服。

根據鏡報報導，女子在Reddit表示，起初為了好玩，且也想多了解家裡的東歐血統，因此跟姐姐一起去做DNA檢驗，怎料到出來的結果讓她相當震驚，自己與姐姐竟是同母異父的姐妹；她得知結果後，請求姐姐不要跟爸媽講，因為不想害爸媽吵架，沒想到姐姐一直挖苦她就算了，最後甚至直接跟爸媽講這件事。

女子透露，起初爸媽皆否認這件事，但2人的反應很兩極，爸爸看起來很傷心，媽媽則是很生氣，不理會姐姐講話，直到最後爸爸才說出真相。爸爸強調，「妳永遠都是我的女兒。」女子坦言，自己很震驚爸媽竟設法將這件事保密這麼久都沒說。

她直言，現在不知道該怎麼面對爸媽，所以一直避開他們，「我媽媽一直想找我單獨聊聊，但我現在還沒有辦法進行任何嚴肅的談話，尤其是姐姐可能已經知道我父親是誰，我感到不舒服。」

延伸閱讀
準婆婆逼「先有後婚」：生3個！　還要她討好前夫多拿錢⋯被拒翻臉：妳高攀我們家
澎恰恰登台10分鐘「體力不支倒下」急送醫⋯病況曝光　兒：這陣子狀況不太好
迷戀「名人」嗎？　研究驚曝：智商恐較低

ET快訊
唐禹哲求婚成功！　無預警告白小13歲女友
林昀儒WTT首封王！擊敗中國名將馬龍
阪神虎封王！日本警「人牆遮布」神速封鎖道頓堀　遊客驚呆
太平山死亡翻車「1死38傷」名單曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

以色列軍方：已將加薩走廊一分為二

日圓貶物價漲　日本旅客：以前一年遊台5次現在無奈減半

以色列拒絕停火　總理納坦雅胡：除非240名人質全部獲釋

阪神虎奪冠嗨翻！肯德基爺爺時隔38年「又被丟下水」　魔咒終破除

男持槍闖機場「挾持4歲童」！警方：可能有炸彈

快訊／阪神虎封王！日本警「人牆遮布」神速封鎖道頓堀　遊客驚呆

姊妹好玩驗DNA揭「父母多年秘密」！　爸痛苦全說了

還原煉獄音樂節！平民成活靶「逃1步就開1槍」　屍體佈滿槍孔丟路邊

每天燒掉80億台幣！　以色列媒體：加薩戰爭成本「至少1.6兆」

前拳王「暴打注毒」懷孕小三　綁水泥塊丟湖一屍兩命！判2項無期

為養家！房仲感冒也拚帶看　半夜1點累癱「趴睡機車」

當選後要求「讓重機上國道」？　柯文哲秒答：法律不該當參考

男闖紅燈女牽車走斑馬線　網諷：根本搶快違規母子檔

宜蘭太平山遊覽車翻覆釀1死　乘客還原經過：車速越來越快

逾10黑衣人堵三重派出所　不滿酒醉被管束！聚眾嗆警

貨車疾駛！差1秒要撞上　斗六媽拉轉嬰兒車驚險閃

批朱立倫方案「當恁爸肖仔」　柯文哲：若答應就好像乞丐

王鶴棣《以愛為營》脫衣洗澡了！　白鹿撩不動...學騎馬反被整XD

呆貓被感應式垃圾桶「嚇爆彈飛」！　連滾帶爬逃跑...網笑：求陰影面積

徐佳瑩時隔5年攻蛋「泣不成聲」　哽咽謝粉絲：是很奢侈的一部分！

以色列軍方：已將加薩走廊一分為二

日圓貶物價漲　日本旅客：以前一年遊台5次現在無奈減半

以色列拒絕停火　總理納坦雅胡：除非240名人質全部獲釋

阪神虎奪冠嗨翻！肯德基爺爺時隔38年「又被丟下水」　魔咒終破除

男持槍闖機場「挾持4歲童」！警方：可能有炸彈

快訊／阪神虎封王！日本警「人牆遮布」神速封鎖道頓堀　遊客驚呆

姊妹好玩驗DNA揭「父母多年秘密」！　爸痛苦全說了

還原煉獄音樂節！平民成活靶「逃1步就開1槍」　屍體佈滿槍孔丟路邊

每天燒掉80億台幣！　以色列媒體：加薩戰爭成本「至少1.6兆」

前拳王「暴打注毒」懷孕小三　綁水泥塊丟湖一屍兩命！判2項無期

今晚變天明降7℃　下波「入秋最強冷空氣」更有感

以色列軍方：已將加薩走廊一分為二

日圓貶物價漲　日本旅客：以前一年遊台5次現在無奈減半

周天成德國公開賽逆轉勝！　勇奪賽史第4冠

以色列拒絕停火　總理納坦雅胡：除非240名人質全部獲釋

美軍官評估　中國入侵「70％台灣人願奮戰」但有2前提

阪神虎奪冠嗨翻！肯德基爺爺時隔38年「又被丟下水」　魔咒終破除

2023臺灣工藝獎得主揭曉　11／15至11／25於臺灣當代文化實驗場展出

外國人險遭闖紅燈機車撞　沉痛喊「有時後悔來台灣」怕讓爸媽收屍

新竹居民拉布條抗議「蘑菇城堡公園」太吵　縣府研擬縮時熄燈

上海地鐵上演活春宮！　小情侶忍不住摸奶嘿咻

國際熱門新聞

躲男友屍體下2小時　女模躲過哈瑪斯屠殺

阪神虎封王　警神速封鎖道頓堀

日職阪神虎料封王　駐日辦事處示警2地危險

姊妹好玩驗DNA　驚揭父母多年秘密

還原煉獄音樂節！平民成活靶逃1步就開1槍

阪神虎奪冠！肯德基爺爺時隔38年又被丟下水

前拳王「暴打注毒」懷孕小三　湖中一屍兩命

秀特技意外摔跤！他被拖拉機輾壓拖行慘死

男持槍闖機場「挾持4歲童」！警方：可能有炸彈

台裔女模控遭AI換臉　走秀照片變另一個人

以色列媒體：開戰哈瑪斯「得花1.6兆」

美麥當勞「漢堡大薯汽水」要台幣510　男客抱怨

美軍官員：兩岸開戰3成台人投降或出國

「人肉運毒」吞89顆古柯鹼膠囊！X光一照秒現形

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

我也要留言，快前往新聞雲App！

熱門新聞

快訊／唐禹哲求婚成功！　《披哥》決賽告白小13歲女友

躲男友屍體下2小時　女模躲過哈瑪斯屠殺

強運旺「4生肖」！　11月好事不斷發生

人妻偷吃鮮肉房仲　晚上不回家玩到懷孕又流產

遊覽車翻覆1死38傷！乘客還原驚悚瞬間

林昀儒擊敗馬龍　WTT首封王

男躲百貨公司「住半年」沒人發現！還打掃超乾淨

獨／千萬綠色神獸！超罕見侏儒鹿角蕨將現身

太平山死亡翻車1死38傷名單出爐

阪神虎封王　警神速封鎖道頓堀

EXID哈妮與醫師男友「交往999天」甜蜜放閃

周杰倫吐槽昆凌拍照技術「什麼意思」　她笑回：帥到模糊

禁慾變更猛？「5大疑惑」泌尿醫全破解

徐巧芯曝聚會辣妹進出　梁文傑：絕無不當接觸

王維中爆4分砸鍋　葉總談換捕想法

更多

最夯影音

更多
為養家！房仲感冒也拚帶看　半夜1點累癱「趴睡機車」

為養家！房仲感冒也拚帶看　半夜1點累癱「趴睡機車」
當選後要求「讓重機上國道」？　柯文哲秒答：法律不該當參考

當選後要求「讓重機上國道」？　柯文哲秒答：法律不該當參考

男闖紅燈女牽車走斑馬線　網諷：根本搶快違規母子檔

男闖紅燈女牽車走斑馬線　網諷：根本搶快違規母子檔

宜蘭太平山遊覽車翻覆釀1死　乘客還原經過：車速越來越快

宜蘭太平山遊覽車翻覆釀1死　乘客還原經過：車速越來越快

逾10黑衣人堵三重派出所　不滿酒醉被管束！聚眾嗆警

逾10黑衣人堵三重派出所　不滿酒醉被管束！聚眾嗆警

熱門快報

【誠徵】最上相的封面人物

【誠徵】最上相的封面人物

ETtoday12歲生日快樂「百人祝賀企劃：你就是封面人物！」特製超可愛生日濾鏡用起來！快來成為我們專屬的封面人物！限定好康大放送！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

《豈有此呂》台灣濱崎步王彩樺光臨

《豈有此呂》台灣濱崎步王彩樺光臨

保庇天后王彩樺的牛肉場人生 20歲被老豬哥逼脫！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面