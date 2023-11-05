240人質救不出！以色列人怒包圍總理官邸　76%要求立刻下台

記者王佩翊／編譯

隨著以巴衝突戰線持續拉長，至今仍有240多名被綁架至加薩的人質無法回家，對於政府的無能，以色列人民的憤怒情緒已經來到頂點，總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）也因此面臨執政危機。大量民眾4日聚集在納坦雅胡官邸門口抗議，並高呼「馬上入獄！」。根據民調顯示，有高達76%的以色列人認為他應該馬上下台負責。

▲以色列民眾上街抗議，要求總理納坦雅胡下台。（圖／路透）



根據《路透社》報導，距離哈瑪斯突襲以色列並展開大屠殺已經近1個月，然而至今仍有240多名人質被軟禁在加薩地區，生死未卜。儘管以色列當局不斷對加薩地區發動空襲，誓死殲滅哈瑪斯，但是仍然未能救出人質，讓以色列人痛批無能。

▲抗議民眾試圖衝破路障，與警方發生衝突。（圖／路透）

數百名揮舞著以色列國旗的民眾4日聚集在總理納坦雅胡位於耶路撒冷的官邸門口，儘管有大量警察試圖阻止抗議者，但現場仍一片混亂。抗議民眾大喊，「馬上去坐牢！」同時衝破警察架設的路障。

根據以色列電視台《13頻道》4日一項最新民調顯示，有超過76%的以色列人認為總理納坦雅胡應該立刻請辭，而這也凸顯了大眾對於執政當局與領導人日漸增加的憤怒。

另有64%的人認為以色列應該在戰爭後重新舉行大選，打破納坦雅胡的獨裁世界。事實上，納坦雅胡已經是第6次擔任以色列總理，創下該國的歷史，而他在哈瑪斯10月7日突襲以色列南部後，從未公開承認將對此負起個人責任。