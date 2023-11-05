以色列開雙戰線！空軍砲擊黎巴嫩南境「空襲真主黨」　毀滅火箭庫

מטוסי קרב של חיל-האוויר תקפו מוקדם יותר הערב תשתיות צבאיות של ארגון הטרור חיזבאללה בשטח לבנון, לאחר שזוהו מספר שיגורים משטח לבנון לעבר שטח מדינת ישראל. לא זוהו נפילות בשטחנו.

בנוסף, זוהה ירי נ"ט לעבר מרחב מטולה, אין נפגעים. pic.twitter.com/jAzWml8mgB — Israeli Air Force (@IAFsite) November 4, 2023

記者羅翊宬／綜合報導

自從巴勒斯坦激進組織哈瑪斯10月7日大規模突襲以色列以後，來自黎巴嫩南部的「真主黨」便緊接著加入戰局，屢次向以色列境內發射火箭彈。對此，以色列空軍上傳一段影片，畫面顯示以軍戰鬥機深入黎巴嫩南部，攻擊真主黨的陣地，同時還以坦克與砲火襲擊真主黨的基礎設施、火箭儲備倉庫與院落。

根據《太陽報》、《以色列時報》，在以色列國防軍向加薩走廊深入推進的同時，以國空軍透過社群平台X（前稱推特）發佈一段戲劇性的影像，畫面中以國空軍向恐怖組織真主黨的陣地發動一連串空襲，作為對黎巴嫩境內槍擊事件的回應。

以色列空軍聲稱，此次具有針對性的襲擊是在4日進行，「在過去的一小時裡，空軍戰鬥機襲擊了恐怖組織真主黨的目標，回應今天早些時候來自黎巴嫩領土的槍擊事件。與此同時，以色列還發動了砲火與坦克襲擊，被襲擊的目標包括恐怖分子（真主黨）的基礎設施、火箭倉庫和該組織所使用的院落。」

▲以色列空軍4日針對黎巴嫩南部邊境村莊埃塔沙阿巴鎮發動空襲，摧毀真主黨陣地。（圖／達志影像／美聯社）

真主黨對此則不甘示弱，連忙公佈襲擊黎巴嫩邊境以色列陣地的影像，並且在聲明中指出，「此次襲擊中，使用了『合適的火箭和武器』、『直接命中且摧毀了技術設備』」。

以色列和黎巴嫩的邊境衝突於4日加劇。黎巴嫩國營媒體指出，黎巴嫩邊境村莊埃塔沙阿巴鎮（Aita al Shaab）冒出濃濃的黑煙，而包括拉布內赫（Labbouneh）、Hibarieh在內的幾個邊境村莊的郊區則發生空襲。

以色列軍方聲稱，當真主黨襲擊以色列在邊境的軍事哨所時，以軍則襲擊邊境沿線真主黨恐怖分子的據點。