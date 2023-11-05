以色列開雙戰線！空軍砲擊黎巴嫩南境「空襲真主黨」　毀滅火箭庫

מטוסי קרב של חיל-האוויר תקפו מוקדם יותר הערב תשתיות צבאיות של ארגון הטרור חיזבאללה בשטח לבנון, לאחר שזוהו מספר שיגורים משטח לבנון לעבר שטח מדינת ישראל. לא זוהו נפילות בשטחנו.— Israeli Air Force (@IAFsite) November 4, 2023
בנוסף, זוהה ירי נ"ט לעבר מרחב מטולה, אין נפגעים. pic.twitter.com/jAzWml8mgB
記者羅翊宬／綜合報導
自從巴勒斯坦激進組織哈瑪斯10月7日大規模突襲以色列以後，來自黎巴嫩南部的「真主黨」便緊接著加入戰局，屢次向以色列境內發射火箭彈。對此，以色列空軍上傳一段影片，畫面顯示以軍戰鬥機深入黎巴嫩南部，攻擊真主黨的陣地，同時還以坦克與砲火襲擊真主黨的基礎設施、火箭儲備倉庫與院落。
根據《太陽報》、《以色列時報》，在以色列國防軍向加薩走廊深入推進的同時，以國空軍透過社群平台X（前稱推特）發佈一段戲劇性的影像，畫面中以國空軍向恐怖組織真主黨的陣地發動一連串空襲，作為對黎巴嫩境內槍擊事件的回應。
以色列空軍聲稱，此次具有針對性的襲擊是在4日進行，「在過去的一小時裡，空軍戰鬥機襲擊了恐怖組織真主黨的目標，回應今天早些時候來自黎巴嫩領土的槍擊事件。與此同時，以色列還發動了砲火與坦克襲擊，被襲擊的目標包括恐怖分子（真主黨）的基礎設施、火箭倉庫和該組織所使用的院落。」
▲以色列空軍4日針對黎巴嫩南部邊境村莊埃塔沙阿巴鎮發動空襲，摧毀真主黨陣地。（圖／達志影像／美聯社）
真主黨對此則不甘示弱，連忙公佈襲擊黎巴嫩邊境以色列陣地的影像，並且在聲明中指出，「此次襲擊中，使用了『合適的火箭和武器』、『直接命中且摧毀了技術設備』」。
以色列和黎巴嫩的邊境衝突於4日加劇。黎巴嫩國營媒體指出，黎巴嫩邊境村莊埃塔沙阿巴鎮（Aita al Shaab）冒出濃濃的黑煙，而包括拉布內赫（Labbouneh）、Hibarieh在內的幾個邊境村莊的郊區則發生空襲。
以色列軍方聲稱，當真主黨襲擊以色列在邊境的軍事哨所時，以軍則襲擊邊境沿線真主黨恐怖分子的據點。
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