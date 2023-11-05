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還原煉獄音樂節！平民成活靶「逃1步就開1槍」　屍體佈滿槍孔丟路邊

▲▼以色列南部烏里姆（Urim）附近一場音樂節遭巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」（Hamas）襲擊，年輕人竄逃。（圖／翻攝自X）

▲以色列一場音樂節遭哈瑪斯襲擊，年輕人竄逃。（圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

哈瑪斯10月7日趁猶太安息日突襲以色列，其中在以南通宵舉行的雷姆音樂節（Re'im）也遭槍手闖入血洗，導致約270人慘死，多人被綁到加薩成為人質。如今，一群倖存者在以色列接受《太陽報》的採訪，描述了哈瑪斯當時如何掃射屠殺逃離的人群，並還原了他們長達7小時的逃生之旅所看到的場景。

據《太陽報》報導，倖存者之一利亞夫（Liav）描述，「大屠殺是從清晨6時30分開始的。當時，人們還在音樂節上狂歡，直到距離觀眾席幾公尺遠的地方突然掉下了幾枚火箭彈，噩夢也就此展開。人群開始瘋狂逃跑，人們尖叫著『有人死了、爆炸了』的聲音此起彼落，於是我帶著我的未婚妻拼命跑向車子。」

▲▼以色列音樂節7日被血洗後，現場搬出約270具遺體。（圖／翻攝自X）

▲以色列音樂節被血洗後，現場搬出約270具遺體。（圖／翻攝自X）

由於以巴每年都有戰爭爆發，因此利亞夫起初只當這只是加薩又一次對以方發動的火箭彈襲擊，直到他們看見哈瑪斯時，才意識到這場音樂節已淪為戰區，「這樣的事從來沒發生過，他們就是來殺人的。一路上，我們不斷看到有人中槍流血，屍體隨處可見，到處都是汽車爆炸或被砸碎留下來的殘骸，到處都是火」。

利亞夫和未婚妻諾亞（Noa）跑到車子旁邊時，立刻躺在地板上裝死，「我們等了10分鐘才出發，但開了1、2公里後，卻發現有不少車停下來掉頭，還有許多人帶著槍傷邊痛苦尖叫邊跑。這時我們才知道，哈瑪斯居然帶著機關槍和火箭彈站在出口處等我們，他們就是想把我們殺光！」

▲▼巴勒斯坦哈瑪斯武裝分子擄走以色列人。（圖／達志影像／美聯社）

▲參加音樂節的民眾遭綁架。（圖／達志影像／美聯社）

利亞夫與諾亞迅速跳車徒步逃命，「在這期間，我們聽到四周不斷響起槍聲。我們知道哈瑪斯正用自動武器隨處掃射」。這對情侶最後在一個加油站的安全區躲了3個小時，並在5名女警的帶領下順利逃出生天，「我們離開時沿路都佈滿了屍體，一個女孩的嘴裡中了彈，還有人全身佈滿彈孔死在路邊」。

另一對情侶羅尼表示，他們在聽到一名警察大喊「快跑」後，立刻徒步狂奔，「我們跑了好幾個小時，大約跑了20公里，但在那個荒無人煙的地方，我們就像是活靶子一樣，每走一步，身後的哈瑪斯就會朝我們開一次槍。我和男友在混亂中決定，如果我們還活著就要結婚，但現在我們都還被困在恐懼之中」。

▲▼以色列音樂節大屠殺。（圖／CFP）

▲以色列爆發音樂節大屠殺後，屍體與爆炸留下的汽車殘骸隨處可見。（圖／CFP）

羅尼指出，「如今的每個夜晚對我都是折磨。每一個機車經過的聲音、每一個東西掉落的聲音，都讓我回到那天。我害怕獨處，也希望能像以前那樣活著，我真的很痛苦。」在這場音樂節失去了5名好友的利亞夫也警示，「以色列只是第一個被哈瑪斯撕裂的國家，在我們之後，他們還會去歐洲，瑞典、法國……這個世界需要和我們站在一起，共同消滅哈瑪斯。」

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