煙火施放失敗「地面爆炸」！　日本花火大會6年出包3次

記者王佩翊／編譯

日本茨城縣的「土浦全國花火競技大會」4日晚間展開，但是過程中卻發生煙火因施放失敗而在地面爆炸的事故。由於並未造成人員受傷，事故發生僅20分鐘後，主辦單位便重新繼續後續施放作業。然而該煙火大會已非第一次發生意外，早在2018年與2019年就曾因為煙火地面爆炸的事故，導致多名觀眾受傷。

根據《富士新聞網》報導，土浦全國花火競技大會4日舉辦於土浦市櫻川河畔，並吸引大批民眾到場。然而當天晚間6時多卻有煙火在施放時，並未成功在空中爆發，而是在落地時爆炸。從現場民眾拍攝的影片更可以聽到，煙火在地面爆炸時，觀眾驚呼的聲音。

事發後，主辦單位緊急暫停所有煙火施放，直到20分鐘後排除事故，並確認無人受傷，才重新繼續後續煙火施放。警方則表示，接下來將進一步調查詳細事發原因。

根據《朝日新聞》報導，土浦全國花火競技大會2018年有煙火在施放後被強風吹落至觀眾區，導致11名男女臉部、背部燒燙傷。隨後煙火大會在事故發生的1小時後全面喊卡。根據後續調查，主辦單位在發表的最終結案報告中表示，事故原因可能是煙火發射器傾斜，導致發射角度錯誤，未來將會在事前加強確認發射器是否保持垂直。

儘管如此，隔年的2019年土浦全國花火競技大會卻又再度發生意外，當時有煙火在施放時並未完全在空中引爆，導致墜落地面時再度爆炸，造成一名40多歲男子右手小指燒傷，一名40多歲女子與一名男童的衣服被燒黑。