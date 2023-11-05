加薩又有難民營被轟「傳已51死」！　哈瑪斯控：死者多是婦女兒童

▲ 加薩中部難民營發生爆炸，死者多是婦女及兒童。（圖／CFP）

記者陳宛貞／綜合外電報導

以色列7日遭大規模突襲，為剷除哈瑪斯圍困加薩走廊進行轟炸，卻傷及大量平民。繼最大難民營賈巴利亞連日遭襲後死傷破千，加薩中部4日又有一處難民營遇襲，巴勒斯坦媒體稱已51人喪命，醫院官員則稱至少33人死亡及100人受傷，數字恐怕還會攀升。

《法新社》報導，哈瑪斯控制的加薩衛生部聲稱，以軍4日晚間空襲加薩中部的馬加齊（Maghazi）難民營，造成逾30人死亡，指控以色列「直接轟炸」平民家園，死者大多為婦女及兒童。巴勒斯坦通訊社Wafa稍早則稱有51人喪命，數十人受傷。

加薩衛生部發言人庫德拉（Ashraf Al-Qudra）聲明表示，「占領者對加薩中部馬加齊營地發動的屠殺中，逾30名死者被送往迪爾巴拉（Deir al-Balah）的阿克薩烈士醫院（al-Aqsa Martyrs）。」

土耳其安納杜魯新聞社（Anadolu Agency）37歲記者阿洛爾（Mohammed Alaloul）指出，「以色列空襲鎖定我在馬加齊難民營的鄰居家，隔壁房屋部分倒塌」，造成他僅13歲和4歲的兒子、還有一名兄弟喪命，母親、妻子及另外2個孩子受傷。

▲▼ 由於醫院缺乏物資，傷患恐怕無法得到充分治療。（圖／CFP）

根據CNN，阿克薩烈士醫院官員也稱，馬加齊難民營4日深夜發生爆炸，導致至少33人死亡及100人受傷。在醫院拍攝的影片顯示有多具屍體被以白布遮蓋，其中就有5名兒童。

護士長達格蘭（Khalil Al-Daqran）認為以色列就是兇手，且許多受害者是婦女及兒童，隨著更多遺體被送往醫院，死亡人數恐怕還會上升。但他坦言，醫院設備不足以收治所有難民營患者，由於燃料及物資短缺，傷患無法得到充分治療，「需要治療的人數是醫院病床數量的2倍以上。」

難民營居民夏古拉（Samah Shaqoura）回憶，「我看見一道紅色的光，於是我們在沙發上發抖，我看見我的姊妹都在尖叫……當我發現自己還活著時，我開始看有誰活了下來」，但很快就發現父親不幸死亡。

以軍發言人對哈瑪斯指控則表示，正調查國防軍在這起爆炸發生當下是否在該地區活動。