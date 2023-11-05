見到德外長「突然親下去」　克羅埃西亞外長道歉：不知問題出在哪

▲克羅埃西亞外長突然親吻德國外長，問候方式遭到批評。（圖／翻攝自X）

記者張寧倢／編譯

歐盟2日在柏林舉行部長級會議，克羅埃西亞外長拉德曼（Gordan Grlic Radman）在合照環節親吻德國外長貝爾伯克（Annalena Baerbock），貝爾伯克偏過了頭快速躲開這突如其來的舉動。影片引發爭議後，拉德曼已經道歉，但他仍表示「不知道問題出在哪裡」。

根據德新社報導，事件影片顯示，拉德曼在歐盟部長合影時與他隔壁的貝爾伯克握手問候，並快速地傾身向前試圖親吻她。然而，貝爾伯克卻迅速地將臉轉向正前方，當被拉德曼親上臉頰時，她只露出淺淺微笑，反應看起來有些尷尬。

Gelebte feministische Außenpolitik!



Vielleicht hat sich Frau #Baerbock einfach zu lasziv verhalten mit ihrem Lächeln und das Paarungsverhalten von Gordan Grlic-Radman angeregt?

Dabei wollte er doch nur eine Außenministerin von innen erleben. So viele gibt ja nun mal auch nicht! pic.twitter.com/wR0bDoXdba — #StandWithGermany (@Doctor_Germany) November 3, 2023

德國圖片報首先報導了這起事件並提到，貝爾伯克周遭密切人士表示，像這樣試圖快速地打招呼會令她尷尬。拉德曼事後也受到克羅埃西亞部分媒體批評，女權運動人士、克國前議員博里克（Rada Boric）譴責他的行為「非常不恰當」。克羅埃西亞前總理柯索（Jadranka Kosor）更抨擊，「強吻女性也是種暴力，不是嗎？」

拉德曼解釋，他當天班機誤點，因此直到合照時才見到貝爾伯克，他承認這「也許是個尷尬的時刻」，並向任何覺得不妥的人道歉。不過，拉德曼也說，「我不知道問題出在哪裡。我沒有看到，或是意識到。我們總是會熱情地互相問候，這就是（部長）同僚間一種溫暖、人性的互動。」貝爾伯克迄今尚未發表評論。