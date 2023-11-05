執行任務中遇災！澳輕型飛機偏遠地區墜毀　機上3消防員罹難

▲澳洲一架輕型飛機在執行滅火任務時不幸墜毀。非失事飛機。（示意圖／CFP）

記者葉睿涵／編譯

澳洲一架輕型飛機4日在執行滅火任務時，不幸墜毀在昆士蘭州（Queensland）的偏遠地區，機上3名消防員全數罹難。

據路透社報導，這起意外發生於當地4日下午2時30分。事發當時，警方接獲通知，聲稱有一架輕型飛機在距離昆州首府布里斯班（Brisbane）約1500公里處的麥金萊小鎮（McKinlay）墜毀。

Finch Hatton crash: First responders rush to scene where a light plane has crashed in 'mountainous, inaccessible' terrain https://t.co/l1zKH3smAK — Daily Mail Australia (@DailyMailAU) October 28, 2023

由於昆州的伊薩山（Mount Isa）最近爆發了森林大火，造成2人死亡、數十座房屋被毀，因此昆州消防部門從土烏巴（Toowoomba）派出了這架飛機，到伊薩山去繪製火災地圖，以協助救火。

警方透露，救援直升機下午4時左右在事發地點附近找到了飛機殘骸，並確認機上3名消防員已全數罹難。報導稱，澳洲運輸安全局（ATSB）將對這起墜機事件展開調查，而澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）也表示，這起悲劇提醒了人們，在森林大火前線的救援人員正面臨危險。