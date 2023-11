執行任務中遇災！澳輕型飛機偏遠地區墜毀　機上3消防員罹難

▲澳洲一架輕型飛機在執行滅火任務時不幸墜毀。非失事飛機。(示意圖/CFP)

記者葉睿涵/編譯

澳洲一架輕型飛機4日在執行滅火任務時,不幸墜毀在昆士蘭州(Queensland)的偏遠地區,機上3名消防員全數罹難。

據路透社報導,這起意外發生於當地4日下午2時30分。事發當時,警方接獲通知,聲稱有一架輕型飛機在距離昆州首府布里斯班(Brisbane)約1500公里處的麥金萊小鎮(McKinlay)墜毀。

