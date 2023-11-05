布林肯「不支持」立即停火！恐讓哈瑪斯重演突襲　籲人道休戰

▲美國國務卿布林肯近期三度出訪以色列。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

以色列對巴勒斯坦極端組織哈瑪斯發動軍事襲擊，造成加薩逾9400人喪命。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）4日訪問約旦時會見了幾個阿拉伯國家的外交部長，他說以色列現在停火只會讓哈瑪斯重新集結，繼續重演10月7日的突襲，但支持「人道主義暫停」。阿拉伯國家則希望立刻停火。

根據美聯社報導，以色列的攻擊已造成聯合國一處難民營與一家醫院的平民喪命，死亡數字可能還會上升。以色列宣稱，哈瑪斯統治者正在「遭受全力打擊」，以軍已包圍最大城市加薩市，國防部長葛朗特（Yoav Gallant）也表示，待在加薩市的任何人都是在冒生命危險。

布林肯4日在約旦會見沙烏地阿拉伯、卡達、阿拉伯聯合大公國和埃及等部分阿拉伯國家官員。約旦外長沙法迪（Ayman Safadi）說，阿拉伯國家希望立即停火，「整個地區正在陷入仇恨之海，這將決定未來幾世代人的命運。」埃及外交部長蘇克里（Sameh Shoukry）也支持無條件立即全面停火並表示埃及正在盡最大努力，確保國際援助運至加薩。

不過，布林肯表示，「我們現在的看法是，停火只會讓哈瑪斯留在當地，重新集結，重複10月7日的行動。」他表示，人道主義暫停（humanitarian pauses）對於保護平民、讓援助進入，以及讓外國人撤離至關重要，重時能兼顧讓以色列實現打擊哈瑪斯的目標。

有埃及官員匿名表示，他們與卡達提議人道主義暫停，每天休戰6至12小時，以便援助物資進入和疏散傷亡人員，並要求以色列釋放部分婦女與老年囚犯以換取人質，但以色列似乎不太可能接受建議。布林肯前一天訪問了以色列，以國總理納坦雅胡堅持，在哈瑪斯釋放所有人質之前，不可能實現臨時停火。