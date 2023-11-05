俄烏開戰21個月！澤倫斯基「否認陷入僵局」　稱需要更多防空軍援

▲烏克蘭總統澤倫斯基否認戰爭陷入僵局。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

俄烏戰爭自2022年2月24日開打以來已進入第21個月，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）否認戰爭陷入僵局，但他坦承，基輔尚未在反攻行動中取得任何重大戰果，烏軍別無選擇地繼續戰鬥，且需要與西方盟友進行更多合作，以強化防空力量。

根據路透社報導，澤倫斯基4日在與來訪的歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）的記者會上坦承，這場打了21個月的戰爭存在困難，基輔方面尚未在反攻中取得任何重大成功，「如今時間流逝，人們都累了。但這不是僵局（stalemate）。」

然而，澤倫斯基也說，烏克蘭軍隊別無選擇，只能繼續戰鬥，也需要西方盟友提供更多支持，尤其是在防空方面，「俄羅斯控制著空域。我們在乎（care about）我們的軍隊。」

報導補充，幾天前，烏克蘭武裝部隊總司令扎盧日內（Valery Zaluzhnyi）將軍表示，俄烏衝突正走向停滯與消耗戰的新階段，此階段可能會讓莫斯科重建軍事力量。烏克蘭軍隊今年6月初在東部與南部展開反攻，於俄羅斯大片雷區取得緩慢進展，但俄羅斯在烏東進行猛烈反擊。