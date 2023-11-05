以色列開放最後4小時！　准加薩人按「1路線」撤離至南部

▲加薩人帶著大包小包撤離家鄉。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

以色列國防軍宣布，將允許加薩地區的居民11月5日在特定時間內按照特定路線往南撤離，時間僅開放4小時。然而由於加薩當地被大規模斷電與斷網，因此不清楚有多少居民能夠接收到此消息，此外，也無法確定該路線的安全性。

根據CNN報導，以色列國防軍（IDF）阿拉伯媒體發言人阿德拉伊（(Avichay Adraee）表示，以色列將在加薩當地時間5日上午10時至下午2時開放一條安全路線，供仍舊受困於加薩北部的巴勒斯坦人撤離至南部。

撤離的主要路線為薩拉赫迪恩街（Salah Al-Deen Street），不過阿德拉伊也指出，以色列軍隊4日為了爭取這條安全走廊時，遭到攻擊。他表示，在以色列軍隊急於開拓從加薩北部通往加薩南部的安全道路時，哈瑪斯向以軍發射了迫擊砲彈與反坦克彈。

▲以色列表示，5日將在開放4個小時供加薩難民從北部撤離至南部（圖／路透）



阿德拉伊一再呼籲，「如果你在乎你自己和所愛之人，請按照我們的指示朝南移動。」以色列國防軍持續對加薩城與加薩北部發動空襲與地面進攻，包括對人口密集區與民用基礎設施發動攻擊。對此，以軍表示，是因為這些地區被哈瑪斯占據。

儘管以色列稍早宣布將開放一條安全路線，讓民眾得以撤離至加薩南部，但是由於當地斷水斷電，也沒有網路，目前仍不確定民眾是否能接收到相關訊息，並在時限內成功逃離。