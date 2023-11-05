尼泊爾強震157人死亡！房屋坍塌「被瓦礫堆壓死」　居民尖叫求援

▲尼泊爾西部3日深夜出現強震，許多石頭與木製房屋因此倒塌，居民受困死亡。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

尼泊爾於當地時間3日晚間11時47分發生規模6.4強震，震央所位處的西北部淪為重災區，造成至少157人死亡，許多罹難者因住家慘遭震垮而被瓦礫堆壓死。儘管目前搜救隊迅速展開救援行動、緊急運送民生必需物資，但因為多數的山區村莊只能徒步到達，導致救援行動受到阻礙。

根據《美聯社》，美國地質調查局指出，地震規模初步判定為5.6、震源深度為18公里（11英里），尼泊爾國家地震監測與研究中心則表示，震央位於尼泊爾西部以務農為主的賈賈科特（Jajarkot）地區，距離首都加德滿都約400公里，賈賈科特當地至少有105人被證實死亡、鄰近的魯庫姆（Rukum）則有52人死亡，另外還有184人受傷。

當地媒體報導指出，大多數的罹難者是被瓦礫堆壓死，當地房屋通常是以石頭、木材所建，因為不敵強震規模而倒塌，且儘管救難人員緊急運送救援物資，但山區村莊多半只能靠徒步的方式才能抵達，且道路因地震引發的土石流、走山等而受阻斷，因此救援行動充滿阻礙。

尼泊爾副總理希瑞斯塔（Narayan Kaji Shrestha）於4日表示，「政府正在致力向受災地區提供最大援助，數千人一夜之間無家可歸，帳篷、食物、醫藥品被空運過來。」

當地民眾仍感到餘悸猶存。Bimal Kumar Karki表示，「正當我熟睡之際，突然感受到劇烈搖晃。我想跑，但整棟房子都倒塌了。我試著想逃跑，但我一半的身體被埋在廢墟堆裡。我一直尖叫，但我每個鄰居也都靠尖叫尋求協助。救難人員花了將近一小時才終於找到我。」

另一名在醫院接受治療的男子Tika Ram Rana，頭上纏著繃帶。他回憶，「我晚上睡著。大概晚上10、11點左右開始搖晃，許多房子都倒塌了，很多人被活埋。」

此次尼泊爾強震就連遠在800多公里外的印度首都新德里也非常有感。印度總理莫迪在社群平台上表示，「對於尼泊爾強震所造成的生命損失和破壞感到悲痛萬分。印度將與尼泊爾人民站在一塊，準備提供一切可能的援助。」

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