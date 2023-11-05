加薩醫院慘遭以色列空襲！　哈瑪斯：空襲引發「60多名人質」失蹤

▲以色列特拉維夫民眾，要求哈瑪斯應立即釋放被扣押在加薩的人質。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

巴勒斯坦激進組織哈瑪斯10月7日針對以色列發動大規模突襲，挾持240多名民眾做為人質。對此，以色列國防軍旋即封鎖加薩走廊，在多次空襲行動後，便展開地面作戰。哈瑪斯宣稱，由於以色列對加薩實施的「野蠻侵略」，導致60多名人質失蹤。

根據《路透社》、《阿拉伯新聞》，哈瑪斯武裝側翼「艾茲丁•卡薩姆旅」（Izz el-Deen Al-Qassam Brigades）於當地時間4日，透過社群平台Telegram帳戶表示，由於以色列針對加薩走廊所實施的空襲，導致60多名以色列人質失蹤，其中有23具人質屍體受困在廢墟底下。

艾茲丁•卡薩姆旅發言人烏貝達（Abu Ubaida）透過Telegram表示，「在60名失蹤的以色列人質當中，有23具人質遺體受困在廢墟底下。由於以色列針對加薩走廊所持續的野蠻侵略，我們似乎永遠無法找到他們（指人質）。」

目前《路透社》無法證實此項說法是否有其依據。至於以色列軍方哲拒絕做出評論與回應。

根據先前《BBC》等外媒報導，美國國防部發言人萊德（Pat Ryder）本月3日證實，在哈瑪斯10月7日突襲以色列後，美國首度派遣無人機在加薩走廊執行任務。全球飛航狀態追蹤網站Flightradar24顯示，10月28日加薩上空曾出現一架通常由美國特種部隊所操作的MQ-死神（MQ-9 Reaper）。