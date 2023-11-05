嫌挾持4歲童闖機場開槍！　德國漢堡機場全面停飛

Gunman at Germany's Hamburg Airport set fires on the tarmac, fired at least 2 shots into the air before parking his car underneath a plane - Bild pic.twitter.com/aeGI4TdvOP — BNO News (@BNONews) November 4, 2023

記者張靖榕／綜合報導

德國漢堡一名男子4日晚間開車闖入機場並對空鳴槍，該名男子說土耳其語，還挾持著一名4歲兒童當人質。警方目前在停機坪與男嫌對峙當中，漢堡機場也被全面封鎖，所有班機停止起降。

▲德國漢堡機場全面關閉。（圖／達志影像／美聯社）

綜合外電報導，德國警方表示事件發生在4日晚間8時，該名35歲講土耳其語的男子，開車突破機場安檢衝入大門後駛向機場停機坪，並對空鳴槍至少2次。此外，他還挾持一名4歲小孩作為人質。

▲▼大批警力現場待命。（圖／達志影像／美聯社）

大批特警與警力趕赴現場，警方發言人葛伯特（Thomas Gerbert）表示警方正與男嫌交涉中，目前交涉情況良好。一名心理學家正與男嫌對談，為了避免風險，漢堡機場已經緊急關閉，並撤離所有旅客，現場目前約有27個航班受到影響。

男嫌妻子此前針對「可能發生兒童綁架案」向警方報案，警方初步研判是雙方在監護權爭奪結束後，男嫌強行帶走小孩。