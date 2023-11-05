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以色列空襲聯合國學校　阿拉伯國家敦促美方：確保加薩走廊停火

▲▼以色列軍空襲加薩走廊北部賈巴利亞地區由聯合國開辦的學校，校內收留數千名難民。（圖／路透）

▲以色列軍空襲加薩走廊北部賈巴利亞地區由聯合國開辦的學校，校內收留數千名難民。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

自從10月7日慘遭巴勒斯坦激進組織哈瑪斯大規模突襲後，以色列便派軍隊包圍加薩走廊，最近更直接展開地面攻勢，當地時間4日上午空襲賈巴利亞難民營的聯合國學校，該間校園目前被用來收容無家可歸的難民。對此，阿拉伯國家領導人再度向美國國務卿布林肯施壓，敦促確保加薩走廊立即停火。

根據《路透社》，巴勒斯坦人稍早聲稱，由於以色列國防軍空襲了位於加薩走廊賈巴利亞地區、被用來當作避難所的聯合國法胡拉學校（Al-Fakhoura school），該地住著數千名撤離的難民，造成至少15人死亡，當地拍攝畫面顯示，毀損的家具和其他物品散落在地，地上和食物滲有血跡，民眾正在哭泣。

一名小男孩絕望哭著表示，「三起爆炸發生時，我就站在這裡。我親手抬著一具屍體和另一具被斬首的屍體。上帝會為我復仇的。」；另一名男子憤怒說道，「從什麼時候開始，襲擊避難所變得正常了？這太不公平了。」

聯合國進東巴勒斯坦難民救濟和工程處（UNRWA）通訊主任圖瑪（Juliette Touma）證實校園被以軍襲擊的事實，「至少有一次空襲擊中校園，那裡有為流離失所的家庭搭建帳篷；另一次襲擊發生在校園內，當時婦女們正在烤麵包。」

針對聯合國法胡拉學校被以軍空襲的事件，包括沙烏地阿拉伯、卡達、阿拉伯聯合大公國、埃及、約旦等阿拉伯國家的外交部長，在和美國國務卿布林肯會談時，當場向對方施壓，敦促布林肯讓加薩地區停火。約旦外交部長薩法迪（Ayman Safadi）表示，「現在我們必須確保讓這場戰爭能夠停止」。

不過對於阿拉伯國家外交當局的敦促，布林肯持反對立場，「一旦現在停火，只會讓哈瑪斯留在原地、重新集結，並且重新執行10月7日的行動。」

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