以軍空襲加薩醫療資源嚴重缺乏　巴勒斯坦警告「醫院已停止運作」

▲以色列國防證實，他們空襲加薩市西法醫院附近的救護車隊。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

自從巴勒斯坦激進組織哈瑪斯10月7日空襲以色列後，以色列國防軍包圍加薩走廊，並於近期展開地面作戰，就連加薩當地的醫院、救護車也淪為以軍空襲和轟炸的對象。以軍聲稱，哈瑪斯將醫院做為控制武裝分子的據點。針對持續以來的人道主義災難，巴勒斯坦警告，加薩當地醫院已經停止運作。

根據《CNN》，巴勒斯坦民族權力機構總部位於約旦河西岸城市拉馬拉，該機構的衛生部門於當地時間4日警告，加薩走廊當地的醫院正在發生一場人道主義災難，且由於缺乏燃料和醫療諮院供應，受傷的病患正在「奄奄一息」。

巴勒斯坦民族權力機構衛生部聲稱，截至當地時間4日中午，加薩走廊已經有150多名醫護人員慘遭殺害，包括16間醫院、32間初級醫療中心已經停止服務，「以色列繼續砲擊加薩北部醫院附近和入口，目的是迫使醫務人員拋棄病患、離開醫院。這構成了對傷患、病患的複雜屠殺。」

巴勒斯坦民族權力機構衛生部長凱拉（Mai al-Kaila）呼籲國際社會，應向加薩走廊的醫院提供燃料，防止醫院停止運作。

美國非政府組織MedGlobal為全球各地弱勢族群提供地方衛生項目的支援，該組織向國際社會發出緊急呼籲，要求為加薩走廊北部的卡瑪阿德萬醫院（Kamal Adwan Hospital）的一台發電機提供燃料。

MedGlobal的首席代表、敘利亞裔美籍醫師薩羅爾（Zaher Sahloul）於4日在社群平台上表示，該組織位於加薩走廊北部的首席兒科醫師傳送一條「災難性局勢」的訊息，表示稍早一名年僅2歲的幼童不幸死亡，「目前手術已經停止。診間沒有電、也沒有水。」

另外，聯合國秘書長古特瑞斯（António Guterres）也強調，加薩走廊正缺乏藥品和其他資源，「醫院和給水處理廠的燃料正在耗盡」。