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未婚夫消失！孕婦新娘「租新郎」辦婚禮　陰影籠罩全家3年

▲▼結婚,婚禮,結婚蛋糕,新郎,新娘。（圖／免費圖庫pexels）

▲裴迪琳與家人瞞著親友和租來的新郎成婚。（圖／免費圖庫pexels）

記者張靖榕／綜合外電報導

越南胡志明市一名29歲的新娘因為帶「球」逼婚，未婚夫竟然在婚禮前落跑了，為了不丟臉，只好硬著頭皮租來一名新郎和她完婚。兩人的婚禮在親友眼裡看來恩愛甜蜜，殊不知是新人瞞天過海的大騙局，但新娘與父母都為此痛苦了長達3年。

綜合越南媒體報導，裴迪琳5年前到胡志明市附近的重要門戶「新平工業園區」當工人，並在當地與來自平順的男友發生了關係，雙方雖然沒說好要成立家庭，但當時是處於同居狀態，很快地，裴迪琳就懷孕了。

裴迪琳說當時男友得知她懷孕，感到困惑又害怕，認為兩人太年輕又沒有錢，根本還沒準備好當父母，尤其雙方父母都不知道他們的關係。男友多次要她去墮胎，但她每次去診所都不忍心拿掉孩子，最後決定要生下孩子，並多次以性命逼婚男友。

男友退讓答應後，也和裴迪琳回家見過父母並且提親，女方家人並未責怪，而是答應了雙方的婚事。沒想到距離婚禮前只剩幾天，裴迪琳卻發現怎麼也聯絡不上未婚夫，去對方租屋處找人時才發現，自己已經被拋棄了。

裴迪琳說當時感到非常羞辱，但她告訴自己不能做傻事，因為不忍心傷害肚子裡的孩子，也不想讓鄉下已為她籌備好婚事的父母蒙羞，於是在朋友的建議下到新郎租賃公司租了一個大她2歲的新郎。

得知消息後，父親一開始氣炸了，無法諒解也不斷咒罵，母親則只能捶著自己的胸口哭，怪裴迪琳太傻。然而父親太愛裴迪琳，怕她被別人笑是沒有人要的孕婦，只好咬牙答應。

婚禮在一家人的欺瞞下安然度過，在親友眼中，裴迪琳和丈夫組了一個美滿的小家庭，所有人的祝福對她和父母而言，都是一根根扎進心裡的針。婚後裴迪琳的祖父母臉上明顯失去了快活的氣息，母親也不再去親戚家拜訪，父親被鄰居、朋友問到女兒婚後生活時，也都會想辦法迴避。

這一切都在折磨著裴迪琳一家人，直到小孩3歲時，裴迪琳再演了一場大戲，假裝與丈夫離婚、孩子歸她。戲演完後，她與家人才終於逐漸擺脫這場假婚姻被揭穿的恐懼，他們開始慢慢走出來了。

裴迪琳之後求職有了有趣的轉折，她不僅成為堅強的單親媽媽，還進了當初的新郎租賃公司當員工，負責為新娘化妝。

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