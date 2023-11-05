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黃仁勳愛穿「招牌皮衣」原因首揭曉　感謝妻子、女兒

▲NVIDIA共同創辦人暨執行長黃仁勳。（圖／記者湯興漢攝）

▲黃仁勳黑色皮衣是由親密家人親自挑選的。（圖／記者湯興漢攝）

記者張靖榕／綜合外電報導

今年乘著AI狂潮股價翻倍噴天的輝達（Nvidia），身家突破1兆台幣的創辦人黃仁勳成為媒體追逐的對象，他身上那件招牌黑色皮衣自然也成為媒體焦點。近日接受採訪時他說，這是多虧妻子和女兒的挑選。

《商業內幕》（Business Insider）報導，60歲的黃仁勳近日接受線上節目「The Moment」採訪，主持人佩托（Ryan Patel）問黃仁勳變成時尚偶像有何感想。

黃仁勳的黑色皮衣因為太有名，許多賣家在知名網站平台如亞馬遜（Amazon）、Wilson Jackets、Jacketpop上，都主打黃仁勳的皮衣，或是用黃仁勳的照片來販售仿冒版的皮衣。

「你有件『惡名昭彰』（infamous）的皮衣」，佩托說黃仁勳當初在Denny's餐廳創辦輝達的時候，肯定沒有想到未來會變成一個時尚明星，「但現在你是了，你怎麼想？感覺如何？」

黃仁勳謙虛地要佩托別挖苦他了，「我很高興我的老婆和女兒幫我打點穿著」。黃仁勳在16歲那年就與妻子Lori結識，「我當時有個很棒的搭訕開頭，我問她想不想看我的功課。」

輝達在過去一年股價大漲了200％，黃仁勳說他從沒想過公司能夠如此成功，「人們都很驚喜，但我沒有長期計畫。」他說，「我的計畫就是在這裡，做一份超級棒的工作，做出貢獻，享受當下，這也是我不戴錶的原因。」不戴錶也是黃仁勳的另一個出名風格。

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