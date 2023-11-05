土耳其召回駐以色列大使　抗議加薩流血事件

▲土耳其方面斷絕與以色列總理納坦雅胡的聯絡管道。（圖／路透）

文／中央社伊斯坦堡4日綜合外電報導

土耳其今天宣布將召回駐以色列大使，並中斷與以國總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）的聯絡，以抗議加薩走廊的流血事件。

法新社報導，安卡拉（Ankara）在美國國務卿布林肯（Antony Blinken）到訪前夕，宣布上述決定。

在上月以色列與哈瑪斯的戰爭爆發之前，巴勒斯坦盟友土耳其一直試圖修補與以色列的緊張關係。

隨著戰事升級，加上巴勒斯坦平民死亡人數飆升，安卡拉對以色列及其西方盟友（尤其是美國）的態度變得日益強硬。

土耳其外交部宣布，「鑑於以色列持續攻擊平民，並拒絕（接受）停火，在加薩釀成人道主義悲劇」，土國大使托倫拉爾（Sakir Ozkan Torunlar）已被召回，以進行磋商。

以國外交部發言人海亞特（Lior Haiat）回應，此舉是「土耳其總統支持哈瑪斯恐怖組織的另一項舉措」。

哈瑪斯也發布聲明，對安卡拉的決定表示歡迎，並敦促土國「向拜登總統及其政府施加壓力」，以利「人道主義和醫療援助能夠送達加薩地區被圍困的民眾手中」。

據土國媒體引述總統艾爾段（Tayyip Erdogan）的說法報導，尼坦雅胡「已不再是我們能夠交談的對象。我們已經把他排除在外」。