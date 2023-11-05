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布林肯重申支持加薩人道休戰　以利援助運送

▲美國國務卿布林肯（Antony Blinken）。（圖／路透社）

▲美卿布林肯敦促人道主義休戰。（圖／路透社）

文／中央社安曼4日綜合外電報導

美國國務卿布林肯今天重申，美國支持以色列和哈瑪斯的「人道主義休戰」，以確保遭圍困的加薩走廊民眾可獲援助。

法新社報導，布林肯（Antony Blinken）在約旦首都安曼（Amman）舉行、關於保護平民和加快援助交付的記者會上表示，「美國相信，人道主義休戰將有助於所有這些努力」。

「我們相信，人道主義休戰可能是保護平民、運送援助、撤離外國人的關鍵方式，且以色列仍可實現擊敗哈瑪斯的目標。」

人道休戰是布林肯3日前往以色列會談的焦點，但這項提議未獲以國鷹派總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）接受。

尼坦雅胡3日表示，以國將持續「火力全開」進攻加薩，若未納入釋放哈瑪斯挾持的逾240名人質的條件，以色列拒絕任何暫時停火。

約旦外交部長沙法迪（Ayman Safadi）也在同場記者會中說，「我們不能讓這場戰爭破壞為實現該地區公義和平的所有努力。」

他呼籲各方共同努力，「阻止一場即將禍害該地區數個世代人民的災難」。

約旦國王阿布杜拉二世（Abdullah II）在記者會後會見布林肯，並在會中強調，「需要停止加薩戰爭，並實行人道主義休戰，以繼續向加薩提供援助」。

他說，「結束以巴衝突的唯一途徑就是努力實現以『兩國方案』為基礎、公正且和平的政治前景」，允許巴勒斯坦國與以色列共存。

埃及外交部長蘇克里（Sameh Shoukry）也在記者會上呼籲立即全面停火，「埃及正盡最大努力，確保順利接收國際援助並將其運送到加薩地區，並協助治療平民。因此，我強調無條件立即在加薩實現全面停火的重要性。」

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